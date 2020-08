Muere a los 64 años Jack Sherman, ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers

El músico reemplazó a Hillel Slovak y tocó en el primer disco de los californianos

22/08/2020

MADRID._ “Desde la familia de Red Hot Chili Peppers queremos desearle a Jack Sherman un suave trayecto al más allá, ya que ha fallecido. Jack tocó en nuestro álbum de debut y en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos e intermedios. Paz”. Con este mensaje en su cuenta de Instagram, el grupo californiano Red Hot Chili Peppers dio la noticia del fallecimiento de Jack Sherman a los 64 años.

No se ha informado de las causas de la muerte del músico.

Sherman, que nació en 1956 en Miami, se unió a Red Hot Chili Peppers en 1983 para reemplazar al guitarrista Hillel Slovak. El grupo tenía que grabar su primer disco, pero Slovak prefirió dedicarse a otra banda, What Is This?, que también se disponía a registrar su álbum. Así que la guitarra que se escucha en Red Hot Chili Peppers (1984), el primer trabajo de los californianos, es la de Sherman.

La banda se fue de gira, pero ésta no fue muy bien: las peleas entre Sherman y el vocalista Anthony Kiedes fueron habituales. Al final de la gira, el grupo despidió a Sherman y se regresó Slovak.

Alguna composición del segundo álbum de la banda, Freaky Styley (1985) está firmada por Sherman. Con estos primeros discos el grupo no logró despegar, cosa que sí realizó a finales de los 80, citó elpais.com.

Tras dejar Red Hot Chili Peppers, Sherman formó parte de esa discreta legión de músicos de sesión que ayudan a las estrellas a grabar discos. Tocó para George Clinton, Peter Case, John Hiatt e incluso Bob Dylan. También formó parte de algún grupo, pero sin gran repercusión.

Mientras, Red Hot Chili Peppers continuó su camino al estrellato, no sin percances serios, como el fallecimiento de Slovak por sobredosis en 1988 con solo 26 años.