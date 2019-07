Muere ahogado elemento de la Guardia Nacional en balneario cerca de Costa Rica

La víctima hasta el momento está sin identificar pero es un hombre de 32 años, originario del municipio Cruz Grande del Estado de Guerrero

Noroeste / Redacción

Culiacán . Un militar perteneciente a la recién creada Guardia Nacional perdió la vida la tarde de este domingo ahogado en las aguas del balneario conocido como el Dique de los Pobres, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica.

Las autoridades informaron que el accidente sucedió a las 16:00 hrs. cuando el ahora occiso se bañaba con su familia. Señalaron que la víctima hasta el momento está sin identificar pero que es un hombre de 32 años, originario del municipio Cruz Grande del Estado de Guerrero, y con domicilio en la base militar El Sauz. Los datos indican que se trata de un elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional adscrito a la Guardia Nacional, el cual durante la tarde de este domingo se encontraba en su día franco en compañía de sus familiares y amigos pasando un rato agradable en la zona del Dique de los Pobres a espaldas del rancho La paloma perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, muy cerca del centro recreativo los Cascabeles.

Su familia y amigos manifestaron que el militar decidió ingresar al agua y en unos minutos comenzó a tener problemas, comenzó a gritar y a pedir auxilio mientras hacía esfuerzos inútiles con sus manos y pies para salir a la superficie, posteriormente se hundió y ya no salió a flote y pese a que de inmediato sus compañeros y amigos ingresaron al agua para buscarlo no lo pudieron localizar, fue hasta minutos más tarde cuando elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil que acudieron al llamado de auxilio y mediante un operativo de búsqueda lograron encontraron el cuerpo y sacarlo a la superficie pero ya no tenía signos vitales por lo que dieron aviso a las autoridades para que dieran fe de los hechos, al lugar acudieron también elementos del ejército mexicano para recabar información de lo sucedido.