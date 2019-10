Muere Alicia Alonso, la Ãºltima diva del ballet clÃ¡sico

LUTO

Muere Alicia Alonso, la última diva del ballet clásico

A los 98 años, la bailarina cubana que rompió un récord tras otro en la danza, falleció en La Habana

Noroeste / Redacción

La bailarina Alicia Alonso, cuyo verdadero nombre era Alicia Ernestina de la Caridad Martínez del Hoyo, falleció este jueves en un hospital de La Habana en el que había ingresado horas antes por una fuerte baja de presión arterial, según publicó El País, en línea. Estaba cerca de cumplir en diciembre 99 años.

Alonso es considerada, cronológica y estilísticamente, la última gran diva del ballet, junto a la moscovita Maya Plisetskaia (1925-2015): dos carreras paralelas y en cierto sentido, la historia viva del ballet del Siglo 20. Ambas pisaron escenarios de todo el mundo, desde los años 40, 50, 60 y hasta la muerte.

Alonso acumuló un récord tras otro debido a que bailó en puntas en alguna escena coreográfica pasados sus 90 años.

Nacida el 21 de diciembre de 1920 en el cuartel de Columbia de La Habana, donde su padre ejercía de oficial de intendencia y caballería, Alicia, viajó con su hermana mayor a España, donde aprendió a tocar las castañuelas y los rudimentos de las danzas españolas durante una estancia de su familia en el sur de la Península.

A los 9 años ingresó en la clase habanera del maestro ruso Nikolai Yavorski, dentro de la Sociedad Cultural Pro-Arte Musical. Allí hizo su primera aparición escénica poco después en el vals del Cascanueces.

Viajó a Nueva York por primera vez en 1937, donde se casó con Fernando Alonso, a quien ya conocía de la clase de Yavorski. Enseguida tuvieron a su única hija, Laura, que también fue bailarina y prestigiosa maestra de ballet.

Alicia entró en la School of American Ballet y entre otros, tuvo cuatro maestros decisivos: Enrico Zanfretta, Alexandra Fedorova, Anatole Vilzak y Anthony Tudor. Después aprendería con Vera Volkova en Londres y Olga Preobrayenskaya en París.

Apareció en Broadway en los musicales Great Lady (1938) y Stars In Your Eyes (1939) e hizo su primera gira con el Ballet Caravan en ese mismo año, encarnando su primer papel protagónico en Billy the Kid, de Eugene Loring, ballet con argumento del lejano Oeste.

Con la compañía Ballet Theatre (después American Ballet Theatre: ABT) estuvo desde su fundación en tres periodos: 1940-1948, 1950-1955 y 1958-1959, donde asumió creaciones históricas: Undertow (Tudor/Schumann); Theme and Variations; Fall River Legend. Bronislava Nijinska le creó Schumann Concerto y Enrique Martínez el sugerente y exótico Tropical pas de deux. Se hizo leyenda en su primera aparición como la protagonista de Giselle, el 2 de noviembre de 1943, con Anton Dolin y sustituyendo a la inglesa Alicia Markova, quien estaba enferma; en 2013, en esa misma fecha, celebró los 70 años de esta aparición escénica asistiendo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla a una representación de este título por su compañía, el Ballet Nacional de Cuba.

Ya en esa temprana época neoyorquina, entre 1943 y 1945, fue operada en dos ocasiones de los ojos y obligada a guardar reposo. En 1972 sería nuevamente operada en Barcelona, con éxito parcial.

Desde un principio, los médicos le dijeron que debía dejar la danza si quería conservar algo de visión. Ella se negó. Y, al contrario, se esmeró en su técnica depuradísima y en su inveterada versatilidad estilística, estudiando roles y modos que luego puso en práctica sobre el escenario cuando perdió progresivamente la vista.

Tras su divorcio de Fernando Alonso, se casó con Pedro Simón, historiador y director del Museo de la Danza de La Habana, que la sobrevive.

SU REPERTORIO

Entre su vastísimo repertorio de entonces hay que señalar Pas de Quatre (Dolin, Lester); Apollon Musageta (Balanchine); Jardin de lilas, Gala performance y Romeo y Julieta (Tudor) y Aleko (Massine).

Bailó con todos los destacados partenaires masculinos de su tiempo, aunque su inseparable pareja hasta 1960 fue Igor Youskevitch, con el que llegó a tener una complicidad escénica legendaria.

Durante una suspensión laboral de actividades del BT, en 1948, volvió a La Habana como bailarina invitada de Pro-Arte Musical y fundó su compañía, el Ballet Alicia Alonso (después Ballet de Cuba y a partir de 1959 Ballet Nacional de Cuba). Es entonces cuando empieza a coreografiar. Su obra Ensayo sinfónico (1950) se representó en La Habana. Creó Lydia (1951); El pillete (1952); Narciso y Eco (1955); La carta (1965); El circo (1967); Génesis (1978) y Misión Korad (1980), este último título inspirado en la ciencia ficción y los viajes interestelares.

Alonso siguió creando hasta último momento. Volvió sobre el tema mitológico con Muerte de Narciso (2010 y 2012) y coreografió, entre otros ballets, Dido abandonada (original de Angiolini) y La flauta mágica, sobre la recuperada música de Riccardo Drigo (2010).

A partir de 1960 y mientras las relaciones entre Cuba y Estados Unidos lo permitieron, Alonso dividió su tiempo entre Nueva York y La Habana. Después de dejar el ABT, entre 1955 y 1959 apareció como estrella invitada del Ballet Russe de Monte Carlo, donde Boris Romanov coreografió para ella el papel de Colombina en Harlequinade. En 1957, en el Teatro Griego de Los Ángeles creó y bailó su primera versión de Coppélia con André Eglevski como pareja.

En la Ópera de París montó su Giselle en 1972, bailando en el estreno y en la misma casa en 1974 montó Grand pas de Quatre y La bella durmiente.

Otros de sus montajes europeos fueron Giselle para la Ópera de Viena en 1980 y La bella durmiente en el Teatro alla Scala de Milán en 1983.

Entristece partida de Alicia Alonso

“La Escuela de Ballet de Mazatlán y sobre todo los maestros cubanos que presentan en esa institución asesoría técnica metodológica están tristes porque nos enteramos de la muerte de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, ella junto con el maestro Fernando Alonso crearon la Escuela Cubana de Ballet que ha difundido su estilo particular por todo el mundo”, señaló Zoila Fernández, maestra cubana de ballet.

“Gracias a esa escuela los bailarines cubanos en este momento son estrellas de las compañías de ballet más importantes del planeta, y se han abierto escuelas que difunden la técnica cubana de ballet en diferentes regiones del mundo”.

Alicia Alonso y Mazatlán

“Para Mazatlán Alicia Alonso tiene mucha importancia porque ella y Ramona de Saa siempre velaron porque el asesoramiento de la Escuela Cubana de Ballet que se le da al puerto, permaneciera por más de 26 años y que no se perdiera, eso le ha permitido a esta institución mantener un prestigio nacional por la calidad de la formación que reciben los alumnos”, relató.

Hace 28 años, Alicia Alonso visitó Mazatlán

La prima ballerina assoluta Alicia Alonso visitó Mazatlán en 1991. Fue recibida en aquel momento por la coordinadora de ballet Itzachel Brambila y por Laura Gómez, que se desempeñaba como maestra principal de la Escuela de Ballet de Mazatlán.

La bandera de Cuba ocultó la placa de mármol con la que se conmemoró la visita de la maestra y bailarina, ella con la ayuda de Laura Gómez develaron la placa que aún existe en la entrada del Centro Municipal de Artes.