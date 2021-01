Muere Anwar, personaje de la Colonia Lomas del Mar, en Mazatlán

En redes sociales muchos mazatlecos lamentan la muerte de Anwar, quien fue atropellado por un vehículo la noche del lunes

Noroeste / Redacción

Conocido por ser un personaje de la Colonia Lomas del Mar, por andar caminando siempre por todo el sector y sobre todo por ser aficionado número uno de Los Venados de Mazatlán, muchas personas lamentaron la muerte de Anwar Burgos Almaral, quien perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por un vehículo la noche del lunes frente al edificio de Noroeste.

A sus 43 años de edad, era muy conocido en varias colonias de Mazatlán, ya que se dedicaba a vender tablas de cocina que él mismo elaborada desde su adolescencia tras estudiar un curso de carpintería.

En redes sociales muchos mazatlecos lamentaron su muerte, ya que era muy conocido por su afición al beisbol y ser un gran fanático del equipo porteño, a quien apoyaba con todo su entusiasmo en el Estadio Teodoro Mariscal.

También era muy conocido por el personal de Noroeste, a donde acudía constantemente y gustaba de platicar tanto con empleadas, directivos y con las personas que acudían a esta casa editorial.

Anwar fue atropellado la noche del lunes por una camioneta frente al edificio de este diario, ubicado en la Avenida Benemérito de las Américas, en el Fraccionamiento Campo Bello, cuando regresaba de realizar ejercicios en el malecón, según lo que comentaron algunos testigos.

Agentes municipales que llegaron al lugar pidieron apoyo de paramédicos para que lo llevaran a un hospital, donde falleció ayer por la mañana a causa de las lesiones que sufrió.

Anwar era el último de siete hermanos procreados por la pareja compuesta por Elsa Caritina Almaral de Burgos y quien fue el Notario Público Ramón Burgos.

Su hermana Ada Burgos Almaral comentó que el menor de sus siete hermanos nació el 25 de noviembre de 1977 en Mazatlán, pero se creó tanto en esta ciudad como en San Ignacio de donde era originaria su mamá.

Un hombre de 41 años murió después de ser atropellado en Mazatlán: el conductor huyó del lugar

Recordó que a su hermano le faltó oxígeno al nacer, por lo que tenía un cierto retraso, pero hablaba bien, le entendía uno bien, él hacía sus cosas sólo y de eso mismo le vino el renguear un poco, ya que la falta de oxígeno le afectó el sistema motriz y el cerebro.

"Así todo mundo lo conocimos y así todo mundo lo quiso", añadió Aída Burgos.

Narró qua a Anwar le gustaba andar vendiendo tablas para picar, que se utilizan en las cocinas, porque como le gustaba salir él quería hacer algo que tuviera que ir con la gente.

"Y ahora que pasó la cuarentena (del Covid-19) y que ya lo dejé salir pues de ahí ya se dedicó otra vez a sus tablas, ahí dejó las tablas inconclusas", continuó tras dar a conocer que su hermano estudio en el Centro de Educación Especial en Mazatlán.

"Aquí estudió en la Escuela de Educación Especial, en el Cecade (Centro de Educación Especial) estudió carpintería, que viene siendo la secundaria de nosotros donde les enseñan un taller para que puedan valerse por sí mismos, yo creo que tendría unos 14, 15 años cuando estaba en el Cecade, a partir de esos años empezó a hacer tablas para picar y ahora con el Facebook nosotros le ayudábamos a publicarlo para que se vendiera más y la gente respondía muy bien, empezó a vender muchas tablas por medio del Facebook que publicamos".

"ÉL SE LA PASABA EN EL BEIS, ERA FAN DEL RECODO"

Anwar Burgos Almaral se la pasada en el béisbol y era fan de la Banda El Recodo, manifestó su hermana Aida en entrevista ante este diario tras la muerte de su hermano que acostumbraba visitar las instalaciones de Noroeste.

"Se la pasaba en el beis, era fan de la Banda El Recodo, Chuyita, Poncho lo estimaban mucho, precisamente estoy contestando un mensaje de la secretaria de la Banda El Recodo que si se le ofrece algo dice Chuyita, porque sí lo quería mucho, sí lo estimaban mucho, ellos siempre le daban pase preferencial y siempre estaba con ellos en los camerinos, lo estimaban mucho, lo querían mucho, me estoy dando cuenta que era muy estimado mi hermano, no sabía qué tanto", añadió Aida Burgos,

"Pero desde ayer (la noche del lunes) que lo atropellaron no he parado de contestar mensajes y llamadas, en toda la noche y madrugada y todo el día de hoy".

También dijo que todos los años su hermano tenía su tarjeta para ingresar a los juegos de los Venados de Mazatlán porque él apoyaba a este equipo de béisbol, cuando desfilaban en el Carnaval él iba en el carro de esta agrupación deportiva, Juan José "Pacho" lo estimaba mucho.

"Aquí era la perdiz en la calle, en San Ignacio también, ya me llegaron muchos mensajes de todos los de San Ignacio que es un personaje, hasta ahora me doy cuenta que era un personaje mi hermano pues era muy alegre, muy fiestero", expuso.

Aída Burgos manifestó que la noche del lunes otro de sus hermanos, que es médico, le envió un mensaje diciéndole que habían atropellado a Anwar, por lo que dicho hermano corrió hacia el lugar del percance y en esos momentos lo estaban subiendo a la ambulancia y él les ayudó a subirlo y lo vio muy mal, por lo que lo llevaron a la Clínica del Mar.

"Ya estando ahí nos dijeron que había tenido fractura de cráneo, de pelvis y del tobillo, pero que lo importante era la cabeza y lo operaron en la madrugada (de ayer) y había salido bien de la operación, ya como que uno se alivia un poquito, y claro que tenían que esperar 72 horas para ver cómo reaccionaba, había salido vivo pero que podía reaccionar, pero que podía haber hemorragias, complicaciones y ya en la mañana a las siete y media nos avisó mi hermano que acababa de morir", expresó Aida.

"Resistió a la operación, pero después ya no, se complicó".

Dijo no saber quién atropelló a su hermano, pues quien lo arrolló se retiró del lugar con todo y unidad, y aunque en el Facebook se dice que fue una camioneta blanca la verdad no la saben porque dicha unidad se fue, otros dicen que fue un camión, pero la verdad no les consta.

"Y la verdad eso es lo de menos, porque a drede no fue, tuvo que haber sido un accidente porque mi hermano no caminaba bien, rengueaba, y cuando él se asustaba en lugar de correr se quedaba parado, entonces posiblemente si vio el carro venir él se quedó parado, estático, pueden ser muchas cosas, pero al drede (a propósito o de manera intencional) es obvio que no fue, no sé a mis hermanos, no he platicado con ellos, pero a mí ni me interesa saber quién fue, porque aunque se hubieran parado a ayudarlo de todos modos mi hermano se iba a morir, mi hermano estaba mal del golpe que recibió, simplemente fue un accidente y ni modo", reiteró Aida en entrevista.

Dio a conocer que su hermano sería velado en la funeraria Morhé a partir de las 19:00 horas del martes y será sepultado este miércoles 6 de enero en el Panteón Aeternus, ubicado en el Ejido El Venadillo, aunque hasta ayer por la tarde no se había determinado la hora, pero posiblemente será por la mañana.

"Lo vamos a enterrar en el Aeternus junto con mi papá y mi mamá que están ahí, ... mi mamá acaba de morir hace dos años y el Anwar lloraba todos los días desde que se murió mi mamá, todos los días", reiteró Aida Burgos.

Era como un empleado de Noroeste

Por su parte Eloísa "N", trabajadora de este diario, recordó que conoció a Anwar desde que Noroeste estaba en un edificio frente a la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando iba acompañando a los integrantes de la Banda El Recodo en una visita el Día de los Reyes Magos.

"Cuando nos venimos a este edificio nuevo él siguió viniendo, hizo amistas con nosotros y hasta con los directivos incluyendo a Ely y a Adrián (Elizabeth Peraza y Adrián López Ortiz, directora ejecutiva en Mazatlán y director general de Noroeste, respectivamente), a él le gustaba mucho convivir con nosotros, en todos los eventos que hacía Noroeste él siempre iba, a las posadas, siempre venía a misa, de hecho él nos preguntaba si podía venir a misa y él nos acompañaba", dijo Eloísa.

"Muy cariñoso él, muy amable, nos quería mucho, le gustaba ver a las muchachas de pelo largo, de hecho cuando veía cabellera larga él siempre pedía permiso para tocar el pelo, no renegábamos porque casi lo veíamos como empleado, todos lo conocíamos ahí, a él le gustaba mucho andar con su celular, nos hablaba por teléfono, me hablaba a mí, le hablaba a Ely para saber cómo estábamos, él ya sabía la fecha del aniversario del periódico y nos preguntaba a qué hora iba a ser la misa, en las comidas él preguntaba si él podía pagar porque él quería convivir, nunca se le cobró nada, siempre se le invitó como si fuera un empleado".

Recalcó que se va a extrañar a Anwar Burgos.

"Se le va a extrañar, se le van a extrañar sus llamadas, fue una sorpresa para nosotros (su muerte)".