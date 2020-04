Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Muere Brian Dennehy; actuó en Rambo: First Blood junto a Sylvester Stallone

El actor estadounidense que interpretó al sheriff Will Teasle en "Rambo: First Blood” y un arquitecto llamado Stourley Kracklite en la película "The belly of the architect" de Peter Greenaway, murió a los 81 años, de causas naturales

Noroeste / Redacción

17/04/2020 | 12:11 AM

Brian Dennehy Foto: Internet

El actor estadounidense Brian Dennehy, ganador de dos premios Tony y que se acercó al cine en cintas como "First Blood" (1982) con Sylvester Stallone y "Presumed Innocent" (1990) junto a Harrison Ford, murió a los 81 años. "Con peso en el corazón anunciamos que nuestro padre Brian falleció anoche de causas naturales, no relacionado con Covid-19", dijo el jueves en Twitter su hija Elizabeth Dennehy, quien destacó la gran generosidad de su padre. La larga carrera interpretativa de Dennehy (Bridgeport, EU, 1938) estuvo sobre todo vinculada al teatro, donde recibió el aplauso de crítica y público y donde obtuvo dos premios Tony al mejor actor masculino de una obra teatral por "Death of a Salesman" de Arthur Miller en 1999 y por "Long Day's Journey Into Night" de Eugene O'Neill en 2003. El actor estadounidense Brian Dennehy, ganador de dos premios Tony y que se acercó al cine en cintas como "First Blood" (1982) con Sylvester Stallone y "Presumed Innocent" (1990) junto a Harrison Ford, murió a los 81 años. También llevó "Death of a Salesman" a la televisión en un trabajo en el año 2000 que le dio el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada o película para la pequeña pantalla. Hasta seis nominaciones, sin llevarse en ninguna ocasión la estatuilla, acumuló en los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva. En la pequeña pantalla, Dennehy dejó su huella en diferentes producciones como "To Catch a Killer", "A Season on the Brink", "Our Fathers" o "The Blacklist" así como en una saga de películas policiales de la cadena NBC protagonizadas por el personaje de Jack Reed en los años 90. En cuanto al cine, Dennehy destacó en el filme de acción "First Blood", que encabezó Sylvester Stallone y que dirigió Ted Kotcheff; y también en la cinta de trama judicial "Presumed Innocent", que protagonizó Harrison Ford con el realizador Alan J. Pakula a los mandos de las operaciones. "Silverado" (1985), "Cocoon" (1985), "F/X" (1986), "Tommy Boy" (1995) o "Romeo + Juliet" (1996) fueron otras películas en las que participó el actor. #Brian Dennehy

En tiempos de incertidumbre, informarte bien es prioridad

En Noroeste estamos concentrados en informarte con precisión, oportunidad y verificación sobre los impactos sanitarios y económicos del Covid-19 en Sinaloa y México.



Es por ello que todos los contenidos relacionados con ese tema será abiertos a todo el mundo gracias a nuestros anunciantes y suscriptores. Si quieres apoyarnos, te invitamos a suscribirte aquí:



Noroeste Premium $1 diario *

INFORME COVID-19

Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real -



Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"



Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521 Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real - Ir a sección Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio