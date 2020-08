Muere el creador de Scooby-Doo, Joe Ruby, a los 87 años

Fue el responsable de crear la mítica ficción junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense: Mister T, Alvin y las ardillas y Superman

Noroeste / Redacción

Joe Ruby, el creador de Scooby Doo, murió en California, a los 87 años, por causas naturales, dejando como legado una serie de dibujos infantiles que ha trascendido generaciones con adaptaciones en televisión, cine, cómics y videojuegos.

Ruby fue el responsable de crear la mítica ficción junto a Ken Spears en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, donde también trabajaron en formatos como 'Dynomutt' y 'Jabberjaw', además de otras series que produjeron para la televisión estadounidense: 'Mister T', 'Alvin y las ardillas', y 'Superman', citó marca.com.

Ruby comenzó su carrera en la animación como técnico de Walt Disney Productions, hasta que llegó a Hanna-Barbera Productions, donde conoció a Spears.

Allí estrenaron en 1969, a través del canal CBS, la serie de animación 'Scooby-Doo, Where Are You!', en un momento en el que el público se quejaba de la violencia presente en los dibujos infantiles.

Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras del grupo de amigos protagonista de una serie que algunos canales han emitido hasta la actualidad en todo el mundo, y que continuó con secuelas como 'The New Scooby-Doo Movies' o 'The Scooby-Doo Show'.