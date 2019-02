Muere el diseÃ±ador Karl Lagerfeld, a los 85 aÃ±os

Muere el diseñador Karl Lagerfeld, a los 85 años

El creativo de Chanel y Fendi falleció este martes en un hospital de París; se desconocen las causas

Noroeste / Redacción

19/02/2019 | 08:33 AM

Karl Lagerfeld ha muerto. El icónico diseñador de origen alemán de la casa Chanel y Fendi, conocido como el kaiser de la moda, falleció este martes a los 85 años en un hospital de París, confirmó la compañía francesa.

“La casa Chanel anuncia con profunda tristeza la muerte de Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel desde 1983”, dijo en un comunicado.

Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte, ocurrida en el Hospital Americano de París, en el acomodado municipio de Neuilly-sur-Seine, donde según medios franceses ingresó la noche del lunes de urgencia. "Sabíamos que estaba enfermo desde hace un tiempo”, dijo Laurent Allen-Caron, autor de El misterio Lagerfeld, en la emisora BFM TV. Su ausencia en el desfile de la colección primavera-verano 2019 el pasado enero había desatado las primeras alarmas, ya que no había faltado a ninguna de esas citas desde sus comienzos en Chanel, en enero de 1983.

Karl Lagerfeld y su entonces mano derecha y hoy sucesora al frente de Chanel, Virginie Viard, en uno de los últimos desfiles a los que asistió el diseñador, en París el 2 de octubre de 2018.

LAMENTAN SU DECESO

Los pésames no se hicieron esperar. Con la muerte de Lagerfeld “perdemos un genio creativo que ayudó a convertir a París en la capital de la moda”, dijo Bernard Arnault, el presidente y consejero delegado del imperio del lujo LVMH, sobre su “querido amigo”, creador de una de las marcas del conglomerado, Fendi, desde 1965 y miembro del jurado de los premios LVMH.

“Le debemos mucho: su buen gusto y talento fueron los más excepcionales que he visto jamás (...) Siempre recordaré su imaginación inmensa, su capacidad de concebir nuevas tendencias para cada temporada, su energía inagotable, la virtuosidad de sus dibujos, su cuidadosamente guardada independencia, su cultura enciclopédica y su humor y elocuencia únicos”, agregó.

“Francia y París le deben tanto”, coincidió en un tuit el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux, que también recuperó una de las frases míticas del kaiser de la moda, acompañada de un retrato en blanco y negro del alemán: “En lo que me concierne, lo más importante que hay que saber es que todo lo que dicen los otros no es necesariamente la verdad”.

También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo lamentar la muerte de “un artista inmenso y un amigo de una sensibilidad diferente que acompañó durante toda su vida a las mujeres en su libertad y su afirmación”.

SU VIDA

Lagerfeld, alemán de nacimiento, tenía oficialmente 85 años -amante de mantener el misterio en torno a su vida privada, se estima que nació el 10 de septiembre de 1933, pero él nunca lo confirmó- y llevaba 36 al frente de la casa Chanel, de la que se convirtió en director artístico en enero de 1983, logrando resucitar una firma que se consideraba anticuada.

“Hemos perdido a una mente creativa extraordinaria a la que di carta blanca a comienzos de los años 80 para que reinventara la marca”, recordó el presidente de Chanel, Alain Wertheimer.

El legado continuará ahora de manos de Virginie Viard, que trabajó mano a mano con el kaiser durante más de 30 años y a quien Chanel ha encargado continuar con el “trabajo creativo de las colecciones, para que el legado de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld pueda continuar”, anunció en el mismo comunicado en el que confirmó el deceso del diseñador alemán.

SUS COLECCIONES

Lagerfeld creaba 10 colecciones anuales para la casa francesa y otras dos para la italiana Fendi. Incluso él mismo se definía como "una máquina". De ahí que su destacada ausencia en el último desfile de la casa fundada por Coco Chanel -quien salió a saludar al final del mismo fue precisamente Viard- acabara convirtiéndose en la noticia del evento.

"Se sentía cansado", dijeron desde la maison. Entonces se supuso que sería el preludio de una retirada. Recientemente, sin embargo, había anunciado una colaboración con la estilista Carine Roitfeld, una de las muchas uniones creativas en las que participaba con frecuencia. Él mismo realizaba las fotografías de sus campañas, una de las últimas con Penélope Cruz como musa.

El diseñador y la actriz Penélope Cruz.

Además de como hombre del Renacimiento y creador de todas las formas imaginables, Lagerfeld fue conocido por su conocida imagen (siempre vestido de negro, camisa blanca, gafas de sol) y también por sus muchas salidas de tono. En 2012 no dudó en calificar a la cantante Adele como "un poco demasiado gorda". También dijo sobre los hombres rusos: "Son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana". "Odio a los niños"; "Los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad" o "La clase media no tiene suficiente clase" fueron algunas de sus muchas aseveraciones.

SOLTERO 'INMORTAL'

Se desconoce qué pasará con su sucesión. A él no le gustaba sacar este tema, y decía de sí mismo que era "inmortal".

Soltero y sin hijos, también se desconoce quién, aparte de su célebre gata Choupette, a la que convirtió en icono en las redes sociales, heredará su fortuna.