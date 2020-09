Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Muere el DJ Erick Morillo, creador del hit 'I Like to Move It'

El deceso del DJ colombiano fue informado por la policía de Miami; las circunstancias de su muerte todavía no han sido esclarecidas

Noroeste / Redacción

04/09/2020 | 11:27 AM

Se desconocen las causas del deceso del DJ colombiano Erick Morillo. Foto: Tomada de infobae.com

El DJ colombiano estadounidense Erick Morillo -conocido por su éxito “I Like to Move It” de 1993 murió a los 49 años de edad, según publicó TMZ el martes. Fuentes policiales consultadas por el medio estadounidense informaron que el cuerpo del DJ y productor musical fue encontrado en la mañana de este viernes, en Miami Beach, después de que agentes recibieran una llamada al 911 a las 10:42 de la mañana desde su departamento en 5660 La Gorce Drive. Por el momento, las circunstancias de su muerte no están claras, de acuerdo a infobae.com. Conocido por su trabajo en la música house, Morillo produjo su mayor éxito en los 90 con la pista de electrodance “I Like to Move It”, que lanzó bajo el nombre artístico Reel 2 Real. Fue tres veces ganador del “Mejor DJ de House” de los Premios DJ y tres veces ganador del “Mejor DJ internacional”. La noticia de su muerte llega apenas unas semanas después de que el músico fuera arrestado en Miami por cargos de agresión sexual en un episodio presuntamente ocurrido en diciembre de 2019. En su denuncia, su víctima afirmó que fueron juntos a su casa después de trabajar como DJ en una fiesta privada en Star Island, pero que ella rechazó sus insinuaciones sexuales. Tras eso, la mujer declaró que, despertó en la vivienda del músico desnuda sin su consentimiento. Erick Morillo, según la víctima, intentó en varias ocasiones acercarse de manera sexual, pero siempre recibió un rotundo no. “Hizo varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos”, se lee en declaración obtenida por la prensa local. Añadió que durante la noche se sintió bajo el influjo del alcohol que bebió y prefirió buscar refugio en una de las habitaciones de la casa ubicada en La Gorce Drive. Ella se dispuso a dormir sola, pero cuando despertó lo hizo al lado de Erick Morillo. “Informó que se despertó desnuda en la cama, con el señor Morillo parado al lado de la cama también desnudo”, se lee en el mismo informe policial. El artista, nacido en Nueva York en 1971 y que vivió gran parte de su adolescencia en Cartagena de Indias, Colombia, negó las acusaciones, pero se entregó el 5 de agosto de 2020 después de que llegaran los resultados de un kit de violación y dieron positivo en su ADN. Estaba programada una audiencia en la corte este viernes 4 de septiembre. Artista desde adolescente Erick Morillo inició su carrera desde muy joven. A los 11 años comenzó a tocar en fiestas vecinales y después buscó instrucción académica en el mundo de la música. Formalmente comenzó a pinchar los tornamesas en los centros nocturnos en Nueva York y Nueva Jersey bajo el sobrenombre de Reel 2 Real. En la década de los 90 conoció al cantante mejor llamado “El General”, con quien colaboró para el tema Muévelo, que combinó los géneros reggae y música house. Bajo el sobrenombre de Reel 2 Real se convirtió en productor musical, con lo que consiguió tres éxitos Top 10 en el Reino Unido a mediados de la década de 1990. The Guardian informó que uno de estos es I Like to Move It, canción que se colocó en las listas de popularidad en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Tras su éxito decidió relanzar su carrera con su nombre DJ Erick Morillo y continuó con sus presentaciones en los clubes de Ibiza, Europa y Estados Unidos, así como en diversos festivales musicales alrededor del mundo.

¿Te gustó lo que leíste?

Si tu respuesta es sí, te invitamos a suscribirte por solo $100 pesos al mes y apoyar el periodismo que hacemos para ti con el objetivo de hacer de Sinaloa un mejor lugar para vivir. Haz click AQUÍ.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio