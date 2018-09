Muere el rapero Mac Miller, a los 26 aÃ±os; fue novio de Ariana Grande

Muere el rapero Mac Miller, a los 26 años; fue novio de Ariana Grande

De acuerdo a un medio norteamericano, el artista fue encontrado muerto en su casa, producto de una sobredosis.

Noroeste / Redacción

El rapero Mac Miller, conocido por su carrera en el ámbito musical y también por la relación que mantuvo en el pasado con Ariana Grande, murió a los 26 años.

De acuerdo al sitio TMZ, el artista habría sufrido una sobredosis, aunque no se especifica de qué sustancia, y fue hallado por fuerzas policiales durante la tarde de este viernes.

En el pasado, el cantante tuvo problemas con el consumo de drogas, sobre todo luego de su quiebre con Ariana Grande, publicó el sitio ahoranoticias.com.

En aquel momento, la intérprete de “God is a Woman” respondió el comentario de un usuario de Instagram que la acusó de causar el desorden en el comportamiento del músico.

“No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga”, afirmó Ariana Grande en aquel momento.

Mac Miller tenía planeado un tour para octubre próximo, algo que venía anunciado hace varias semanas a través de sus cuentas de redes sociales.

"Solo quiero que comience el tour", fue la última publicación de Mac Miller en Twitter

Cabe destacar, que tras la confirmación de la muerte del rapero, su ex pareja Ariana Grande no se ha referido al tema, pero borró todas las publicaciones de la plataforma Stories de su Instagram, pues en algunas mostraba bromas.