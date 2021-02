Muere Hilton Valentine a los 77 años

Fue el guitarrista original de The Animals

Noroeste / Redacción

Hilton Valentine, guitarrista fundador de la banda inglesa The Animals, a quien se le atribuye la creación de uno de los riffs iniciales más memorables de la década de 1960 por la canción "The House of the Rising Sun", falleció a los 77 años.

El sello de la agrupación, ABKCO Music, confirmó que el músico murió el pasado viernes 29 de enero, difundió milenio.com.

La compañía discográfica se refirió al artista como "un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas".

No se dio a conocer la causa del deceso.

Hilton Valentine comenzó a tocar la guitarra a los 13 años en su ciudad natal de North Shields en el noreste de Inglaterra. Posteriormente se involucró en la locura del skiffle, un género que mezcla folk, country, jazz y blues, que estaba arrasando en el Reino Unido.

Su proyecto con dicho sonido, The Heppers, evolucionó en The Wildcats, banda de rock and roll que se hizo popular en todo el norte de Inglaterra, en parte debido a la costumbre de Valentine de rodar por el suelo mientras tocaba su guitarra.

Después de haber aprendido su oficio, Valentine formó The Animals en 1963 junto al cantante Eric Burdon, el bajista Chas Chandler, el organista Alan Price y el baterista John Steel.

El éxito más famoso de la banda se produjo en 1964, cuando su versión rockera de la canción popular "The House of the Rising Sun" encabezó las listas de éxitos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

La canción, cuyo riff de apertura ha sido un rito de iniciación para los guitarristas en ciernes de todo el mundo desde entonces, tuvo tal resonancia en el país vecino, que muchas personas se sorprendieron al escuchar que la agrupación provenía del corazón industrial de Inglaterra.

El guitarrista permaneció con la banda durante cuatro años y también se la escucha en otros clásicos como "Don't Let Me Be Misundersknown", "We Gotta Get Out of This Place" y "Don't Bring Me Down".

Lanzó un trabajo en solitario y regresó intermitentemente a The Animals, que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.