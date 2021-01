Muere Jeanette Maus, actriz de Resident Evil Village

Jeanette Maus, actriz que prestó su voz para varios personajes de ‘Resident Evil Village’, murió a los 39 años, víctima del cáncer de colon que padecía.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la cuenta oficial de Capcom:

“En Capcom R&D 1 estamos profundamente tristes por enterarnos del fallecimiento de Jeanette Maus, la talentosa actriz que nos ayudó a representar a tantos personajes diferentes, incluidas nuestras brujas, en el mundo de Resident Evil Village. Nuestras condolencias van a parar a su familia y seres queridos”.

We here at Capcom R&D 1 are deeply saddened to hear about the passing of Jeanette Maus, the talented actress who helped bring several different characters, including our witches to the world in Resident Evil Village. Our hearts go out to her family and loved ones. pic.twitter.com/zG1K6BrkY0