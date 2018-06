Muere Joe Jackson, padre de Michael Jackson - Noroeste

Muere Joe Jackson, padre de Michael Jackson

Gracias a él, los Jackson Five firmaron con la legendaria discográfica Motown y en 1970 colocaron sus tres primeros sencillos en el primer puesto de la revista Billboard

Noroeste / Redacción

Joe Jackson, padre, promotor, patriarca además del hombre que lanzó la carrera del rey del pop, Michael Jackson, falleció este miércoles aquejado de un cáncer de páncreas.

Su esperada muerte fue confirmada entre otros medios por el portal TMZ. Tenía 89 años.

Nacido en 1928 y casado en 1949 con Katherine Jackson tuvo 11 hijos. Fueron ellos los que le dieron la fama.

El patriarca de esta familia numerosa se dio cuenta de que las voces de sus hijos eran su billete para salir de la pobreza en la que se criaron en Gary, Indiana, Estados Unidos. Primero les dio forma en la década de los 60 como Los Jackson Five, grupo que formaron Jackie, Jermaine, Marlon, Tito y Michael Jackson. Y luego promocionaría también la carrera de Michael Jackson en solitario cuando todavía solo era un crío.

Posteriormente Randy fue parte de los Jackson Five. Y sus hijas LaToya, Rebbie y Janet publicaron sendos álbumes bajo la atenta mirada y la estricta disciplina de su padre, difundió elpais.com.

Entre escándalos

Jermaine Jackson tuiteó recientemente sobre la salud de su padre aunque describió que hablar de que su padre se estaba muriendo era una palabra que prefería no decir.

“El tiempo que le quede, mi madre, sus hijos y parientes quieren pasarlo a su lado”, añadió en las redes, de acuerdo a elpais.com.

Sus palabras recordaban el escándalo que ha acompañado siempre a los componentes de esta familia.

Gracias a Joe Jackson, Los Jackson Five firmaron con la legendaria discográfica Motown y en 1970 colocaron sus tres primeros sencillos (I Want You Back, ABC y The Love You Save) en el primer puesto de la ansiada lista de éxitos de la revista Billboard. Joe Jackson también fue el primero en darse cuenta de la singular valía del que sería por siempre el rey del pop, Michael Jackson.

Pero la relación artística y familiar fue cuando menos complicada si no directamente abusiva tanto física como mentalmente.

El joven Jackson reconoció que nunca habría llegado al éxito que disfrutó de no ser por la disciplina de su padre. Pero en diferentes entrevistas el hombre del guante también describió los insultos y las palizas que recibió durante la abusiva disciplina a la que tanto él como sus hermanos fueron sometidos para que dieran lo mejor de ellos.

Para 1979, Michael Jackson había despedido a su padre como mánager despegando en la meteórica carrera que le llevó a éxitos como Off the Wall y especialmente Thriller.

Posteriormente pareció perdonarle celebrando en su honor el “Día de Joseph Jackson” en su entonces rancho Neverland. Pero a su muerte, acaecida por una sobredosis accidental en 2009 cuando solo tenía 50 años, Michael Jackson dejó una vez más claras sus desavenencias familiares. Joe Jackson estaba fuera de su herencia y sus nietos Michael, Paris y Blanket, hijos de Michael quedaban bajo la custodia de la madre del cantante y abuela de los niños, Katherine, de 88 años.

Pese a este complicado pasado y sus criticados métodos durante la educación y promoción de sus hijos el Rock & Roll Hall of Fame le entregó en 2002 uno de los mayores honores del mundo de la música cuando le nombró como uno de los mejores representantes de todos los tiempos.

“Me alegro de haber sido duro porque mira lo que he conseguido”, declaró en una entrevista en 2003. “Conseguí unos hijos queridos por todos en todo el mundo. Y que han sabido cómo tratar a todos”.

Residente desde hace años en Las Vegas, donde falleció, en los últimos años sus achaques fueron numerosos. En 2015 sufrió una embolia mientras estaba en Brasil y se vio de nuevo hospitalizado tras un accidente de automóvil en Las Vegas en 2017. También sufría de demencia, arritmia y tuvo un ataque al corazón.

En términos legales Katherine Jackson fue la única esposa de Joe a pesar de los numerosos intentos de divorcio por los conocidos devaneos sexuales del patriarca.

De hecho su hija Joh'Vonnie Jackson fue fruto de los 25 años de relación que mantuvo con Cheryl Terrell.

PARA SABER

Joe Jackson, padre de Michael Jackson, falleció a los 89 años.

- Sufría de cáncer en estado terminal y había sido hospitalizado en semanas recientes, según reportes de medios estadounidenses.

- Creó el grupo The Jackson Five en los 60.

- Su hija, la artista Janet Jackson, dio un especial agradecimiento a su padre durante su discurso el pasado 23 de junio en los premios Disney Music.

- El pasado 25 de junio, se cumplió el noveno aniversario luctuoso de Michael Jackson, el rey del pop.