Muere Peter Green, uno de los fundadores de Fleetwood Mac

El guitarrista inglés Peter Green, uno de los fundadores de la banda de rock Fleetwood Mac en 1967, ha muerto a los 73 años, informó este sábado el despacho jurídico que representa a su familia, Swan Turton.

"Es con pesar que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, pacíficamente mientras dormía", se manifiesta en un comunicado, en el que se adelanta que en los próximos días "habrá otra declaración".

Some terribly sad news out of the UK.. Fleetwood Mac co-founder Peter Green dies aged 73: Singer-songwriter and guitarist behind one of band's all-time classics Albatross passes away 'peacefully in his sleep', reveal family. #rip #petergreen #fleetwoodmac https://t.co/Ts3d8c57cP pic.twitter.com/e71XHqoApD