Muere Raphael Coleman, actor de La niÃ±era mÃ¡gica

Muere Raphael Coleman, actor de La niñera mágica

El actor interpretó a uno de los pequeños hermanos de la cinta en la que también participó Emma Thompson

Noroeste / Redacción

11/02/2020 | 11:19 AM

A través de redes sociales fue anunciada la muerte inesperada de Raphael Coleman, mejor conocido por interpretar a uno de los niños de la película “La nana mágica”.

“Descansa en paz mi amado hijo Raphael Coleman, también conocido como Iggy Fox. Murió haciendo lo que amaba, trabajando por la causa más noble de todas. Su familia no podría estar más orgullosa. Celebremos todo lo que logró en su corta vida y valoremos su legado", explicó en el comunicado la madre del joven de 25 años.

Coleman también participó en cintas como "La cuarta fase" o "Está vivo", aunque su papel más popular fue el de Eric, uno de los niños a los que cuida la niñera McPhee, interpretada por Emma Thompson en "La niñera mágica".

De acuerdo con distintos portales, el británico falleció mientras hacía running, momento en el que se desmayó y no pudo ser reanimado.

“Tuvo múltiples roles, recibió premios y pudo haber elegido la carrera de actor. Pero él quería ser científico para salvar el planeta. A los 18 años viajó solo por todo el mundo. Se convirtió en zoólogo, cuidó tigres, pasó un año en la selva de Costa Rica y un año y medio en Indonesia.

"Cuando no estaba en lugares remotos e inaccesibles, practicaba el parkour. Pero, ante todo, fue su lucha en Extinction Rebellion lo que dio vida a Raph, el grupo activista contra el cambio climático que detuvo el tráfico en Londres y se extendió a decenas de países. Rpah fue uno de los primeros y de sus más activos miembros (...) La muerte extinguió a Raph, pero no apagó la luz que ardía en él, ya que nadie que lo haya conocido no se ha visto afectado ni lo olvidará, y por eso sigue vivo", escribió el padrastro de Raphael.