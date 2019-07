Muerte de migrantes, incluso de niÃ±os, da risa a los migras de EU. Revelan chat y serÃ¡n investigados

Muerte de migrantes, incluso de niños, da risa a los migras de EU. Revelan chat y serán investigados

La existencia del grupo creado en 2016 fue revelada por ProPublica; cuenta con más de 9 mil 500 miembros de todo el país

Sinembargo.MX

02/07/2019 | 10:30 AM

Los Ángeles (SinEmbargo).- Grupos de activistas criticaron el grupo privado en Facebook donde agentes migratorios, en funciones y retirados, comparten mensajes racistas y burlas contra migrantes, incluso aquellos que encontraron la muerte en su intento de cruzar hacia los Estados Unidos, de acuerdo con el diario La Opinión.

Debido al escándalo que esto genera, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciará una investigación y descalificó cualquier tipo de mensaje negativo o de burla hacia los inmigrantes.

“Lo que estos oficiales han escrito en las redes sociales es atorrante, racista y completamente inaceptable”, consideró Sandra Cordero, directora del grupo Families Belong Together.

“Sin vergüenza se rieron de un niño que había muerto bajo su cargo. El Congreso debe asegurarse que CBP se haga responsable por la cultura de racismo que es evidente entre sus oficiales e inmediatamente cerrar los centros de detención para asegurarse que estos sádicos no se sean encargados de niños inocentes”.

La existencia del grupo creado en 2016 fue revelada por ProPublica e indicó que cuenta con más de 9 mil 500 miembros de todo el país. Los oficiales incluso se burlan de la reciente muerte de un salvadoreño y su bebé.

“Nunca había visto flotadores como éste”, escribió alguien.

Incluso, señala el reporte, hay ilustraciones de congresistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, en un acto sexual denigrante con el presidente Donald Trump.

“Eso es perras. Las masas han hablado y hoy la democracia ha ganado. He regresado. A todos los que me conocen mi verdadero yo y me dieron la espalda les digo gracias. A todos los demás esto es lo que tengo que decir”, dice el texto con la imagen sexual.

Matthew Klein, comisionado asistente de la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP indicó que se investigan los hechos, debido a que los oficiales deben tener un comportamiento profesional dentro y fuera de su espacio de trabajo.

“Hoy se informó a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre la perturbadora actividad de las redes sociales organizada en un grupo privado de Facebook que puede incluir a varios empleados de CBP”, dijo Klein. “Se espera que los empleados de CBP se adhieran a las normas de conducta… tanto dentro como fuera de servicio”.

El funcionario cita parte de la directriz de conducta donde se prohíbe a los oficiales hacer declaraciones abusivas o burlonas hacia cualquier persona, sin importar su raza u origen, aunado a que la orden de comportamiento incluye comentarios en foros privados en redes sociales.

“Los empleados no realizarán declaraciones o gestos abusivos, burlones, profanos o acosadores, ni se involucrarán en ninguna otra conducta evidenciando odio o prejuicios injustos hacia cualquier persona o grupo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad. Esto incluye comentarios y publicaciones hechas en sitios de redes sociales privadas”, cita Klein.

La jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, también criticó el uso del foro para denostar a los inmigrantes.

“Estas publicaciones son completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad que veo –y espero– de nuestros agentes día tras día. Cualquier empleado que haya violado nuestras normas de conducta será responsabilizado”, indicó.

En lo que va del año fiscal 2019, que comenzó en octubre de 2018, seis niños migrantes han muerto después de haber estado detenidos en custodia de autoridades migratorias en los Estados Unidos, incluida Mariee Juárez de apenas 20 meses de vida y cuya madre ahora está demandando al Gobierno por negligencia.