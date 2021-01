BALONCESTO

Muestra Alex García su talento en el Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza 'I. H. Organic Fruits-Sportwey'

El equipo de Perla Negra se impone a Promant

Rafael Moreno

26/01/2021 | 10:09 AM

MAZATLÁN._De la mano de Alex Garcia, Perla Negra derrotó 56-50 a Promant, dentro de la actividad del Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza “I. H. Organic Fruits-Sportwey”, que se juega en las canchas de Casa Hogar y Kilómetro Cero.

Garcia cargó con la ofensiva de los vencedores al despacharse con 29 unidades y Juan Carlos Ibáñez colaboró con 13, mientras que por los derrotados Edwin Pardo tuvo 21 y Brayan Valdez agregó 19.

La escuadra de Urías Heat se impuso 49-40 a UAS Old New. Por los primeros brillaron en la hoja de anotaciones Abraham López con 19 y Alexis Arteaga aportó con 9; por los segundos José Lizárraga marcó 16 y Eduardo Sandoval añadió 11.

Kitas Team mantuvo su buen paso de la justa tras doblar 53-51 a TM. Los mejores canasteros por parte de los triunfadores fueron César González con 14 y Víctor Medrano lo secundó con 9.

Del lado contrario destacaron Ángel Barballaniz con 23 y Brian Reynaga con 17.

Femenil

Storm Girls doblegó 37-35 a Pefobas, con 14 puntos de Ashley Airada y 7 de Claudia García. Jessy Tufino logró 20 por las caídas.

ROL DE JUEGOS

Miércoles 27 de enero

Cancha Casa Hogar

Chavorrucos vs. Puesto Hats

19:15 Horas

TK Tires vs. UAS Old New

20:45 Horas

Cancha Kilómetro Cero

Pacific Xtreme vs. Promant

19:15 Horas

Leones vs. Pacific Xtreme

20:45 Horas