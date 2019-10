Muestra Delfos Ecos... Sistemas

Tres intensas coreografías definieron la nueva propuesta de la prestigiada compañía porteña de danza contemporánea

Héctor Guardado

Delfos, incansable en sus propuestas de danza contemporánea, que giran por todo el mundo, hizo su más reciente propuesta, tres de sus bailarines con una amplia experiencia en la creación coreográfica propusieron tres obras de largo aliento: “Geografia del cuerpo”, de Xitlali Piña; “Y ahora retrocede por favor”, de Daniel Marín; y “Satén”, de Johny Millán para integrar el programa “Eco... Sistemas”.

Las tres obras exploran en lo profundo de la percepción, la racionalidad y las sensaciones emotivas del ser humano, Xitlali Piña explora las huellas de los cuerpos y descubre la memoria las historias que hay detrás de ellas.

Daniel Marín sigue en un tema del que han nacido muchas de sus obras el amor y el desamor, en esta ocasión reflexiona sobre la tristeza de ver cómo se deslava el enamoramiento y el esfuerzo que significa intentar sostener esa energía que amalgama a dos personas.

Por su parte, Johny Millán analiza desde el movimiento y la apariencia la libertad que otorga a los cuerpos y a las mentes la máscara, pero aquí es la que cubre todo el cuerpo.

Geografía del cuerpo

Esta obra habla del cuerpo desde la perspectiva de la memoria, las huellas que tienen el cuerpo y que cuentan una historia cargada de emociones, por ejemplo una cicatriz puede ser la historia de un dolor, de una alegría.

La obra se llama “Geografía del cuerpo” porque cada pliegue, cada lunar cuenta algo de la persona, tatuajes, el dolor de pecho que surge de una lesión cuando bailas, las huellas de accidentes.

"La obra está cargada de gestos que le dan mucha fuerza a mis obras, tiene música de Willy Reyes , el tono de la pieza va de la intensidad a la introspección, me inclino por la fisicalidad aunque no es acrobática, no es una obra dramática; es muy intensa porque tiene muchos acentos, los bailarines terminan extenuantes, me gusta esa parte; la repetición de gestos y movimientos es un elemento que puede definir el movimiento de esta obra, los gestos son muy importantes.

La idea detonante para la creación de la obra fue que todos los miembros de Delfos se preguntaran cuál era la memoria de su cuerpo, cuáles eran las historias de sus cicatrices, sus marcas, de ahí surgieron gestos, movimientos que fueron definiendo el lenguaje de la obra.

Citlali tiene 19 años creando coreografías, su gran pasión es bailar, en esa acción se manifiesta su ser.

“Fue maravilloso trabajar con Delfos porque son bailarines muy dúctiles que permiten que hagas maravillas con el lenguaje de la danza, es muy fácil escribir en el aire con esos cuerpos.

Y ahora retrocede por favor

Las obras de Marín son muy atractivas porque siempre están matizadas con humor, después de muchas coreografías creadas me he dado cuenta que esa cualidad era parte esencial del lenguaje que manejó.

"Cuando me dijeron que iba a hacer un obra para Delfos pensé que tenía que hacer algo más serio, al principio lo intenté pero me di cuenta que mi sinceridad está en lo otro y les propuse a los bailarines jugar con ese elemento, ellos aceptaron".

"Es mi primera obra de largo aliento, dura más de 20 minutos, la obra se fue desarrollando a partir de mis sensaciones; les pedí a los bailarines que fueran un espejo de mí".

La obra habla del amor y el desamor, de las pérdidas, de la tristeza de darse cuenta que ya se está apagando la llama del amor, hablo de la tristeza pero le doy la vuelta y está presente el humor y el sarcasmo, es un sabor agridulce que te hace reflexionar.

Se llama Ahora retrocede por favor porque es como hacer un espacio, tomar perspectiva de las cosas para poder evaluar con un mejor punto de vista lo que te está sucediendo.

Tiene 12 años creando coreografías.

“Es una de mis grandes pasiones, la música detona muchas ideas de movimiento cuando escucho música”.

Satén

La tela de los superhéroes es el Satén; fuerte, resistente pero brillosa, todos los bailarines están vestidos de satén con diseños bizarros, la idea es transmitir que cuando te escondes detrás de algo como una máscara te vuelves poderoso e indestructibles, porque siente que estás detrás de algo que es una fortaleza, porque los prejuicios se borran, no hay quien te juzgue.

La fisicalidad define la obra de Johny Millán, los cuerpos completamente cubiertos por una máscara corporal definieron el discurso de esta obra en la que un vestuario bizarro le habla al público de cómo ocultar el rostro, ocultar el cuerpo le permite a los individuos una libertad que es difícil encontrar de otra manera.

