BEISBOL

Muestra José Luna confianza de hacer una buena temporada con Venados de Mazatlán

El pelotero es muy versátil y eso le da opción para cubrir varias posiciones

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Con mayor madurez en todos los aspectos y tras un año de ausencia, José Guadalupe Luna regresa al que siempre ha llamado el equipo de sus amores.

El mochitense está de vuelta a Venados de Mazatlán, luego de haber jugado el pasado invierno con Sultanes de Monterrey.

"Sé que hay mucha competencia en el equipo, eso es algo que todos los años pasa aquí, la verdad no me fijo en eso, me fijo y me enfoco en trabajar en mi, he trabajado mucho en mi brazo, en mis piernas y la verdad me he sentido muy bien", dijo Luna.

Luna es uno de esos peloteros que pueden cubrir varias posiciones, lo que sin duda le ayuda para poder aspirar a ganarse un sitio en el róster definitivo.

"No hay más que darle las gracias a la directiva, me siento muy contento de poder estar aquí, como siempre lo he dicho, es el equipo de mis amores, estoy trabajando fuerte en muchas de las cosas que quiero mejorar.

"Buscando hacer mayor contacto con la bola, ahorita estamos trabajando mucho en el gimnasio para fortalecerlas y tener también mucha velocidad en ellas".

Señaló que siempre a Venados no lo colocan de inicio de temporada como uno de los favoritos, pero siempre termina estando en las últimas instancias.