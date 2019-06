Muestra la primera imagen de Monsters at Work, el spin-off televisivo de Monsters Inc.

MÉXICO (SinEmbargo)._ Disney+ ha lanzado la primera imagen de Monsters at Work, el spin-off televisivo de Monsters Inc. y una de las bazas de la nueva plataforma de cara a su público más joven.

Tyler Tuskmon, un entusiasta empleado de la fábrica de sustos al que prestará su voz Ben Feldman (Mad Men, Divina de la muerte), es la gran novedad de este proyecto en el que también repetirán John Goodman y Billy Crystal doblando a Sully y Mike.

La serie transcurre seis meses después de los acontecimientos de la primera película, con la empresa tratando de cosechar las risas de los niños para suplir de energía a la ciudad de Monstropolis. Su eje es Tuskmon, un talentoso ingeniero de la compañía que sueña con entrar en la planta de las risas para convertirse en un bromista junto a sus dos ídolos.

John Ratzenberger, Jennifer Tilly y Bob Peterson recuperarán sus personajes de Yeti, Celia Mae y Roz en el filme original, respectivamente.

A ellos se une un variopinto elenco de intérpretes conformado por Kelly Marie Tran (Star Wars: Episodio VIII–Los últimos Jedi), Henry Winkler (Barry), Lucas Neff (Hope), Alanna Ubach (Hung), Stephen Stanton y Aisha Tyler(Mentes criminales).

No han trascendido más detalles sobre la ficción, que llegará a la plataforma en 2020. Será el cuarto producto derivado de la IP inicial, estrenada en 2001, si descontamos los videojuegos.

Tras un primer corto, El coche nuevo de Mike, 11 años más tarde, llegaría una precuela, Monsters University, en 2013, y un cortometraje, Monsters University: Party Central, en 2014.

I honestly couldn’t be more excited to finally show you this 1st look painted rendering of me, Tylor Tuskmon, the eager and talented mechanic in #MonstersAtWork -an original series coming to #DisneyPlus 2020. pic.twitter.com/g3QIaZUbAT