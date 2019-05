CANNES

Muestra Rocketman el lado humano de Elton John

El filme biográfico del cantante, se apodera de Cannes convirtiéndose en uno de las películas más aplaudidas en el tradicional festival de cine

Noroeste / Redacción

"Elton John es un ser humano extraordinario pero es un ser humano". Así explicó en Cannes el actor Taron Egerton por qué en el filme Rocketman" no se ha edulcorado la vida del cantante ni se han evitado sus defectos, publicó vanguardia.

Algo de lo que John era plenamente consciente y para lo que dio su permiso, conociendo hasta el más mínimo detalle de la producción pero sin meterse en nada de este proyecto dirigido por Dexter Fletcher, protagonizado por Egerton y que se basa en largas conversaciones con el cantante.

"Es increíblemente generoso, nos entendió bien y nos dejó contar la historia como quisimos, dejó a Taron hacer su trabajo. El filme existe por sí mismo y es lo que debía ser", afirmó Fletcher.

"No ha habido ningún lado oscuro del que (Elton John) no quisiera que habláramos", agregó el realizador en una rueda de prensa en Cannes para presentar un filme que participa en el festival fuera de competición.

Aplaudida por todos

Una película que fue muy aplaudida en el pase de gala, tanto que Egerton acabó llorando "me hicieron sentir como una estrella del rock"-, como casi hace hoy ante los periodistas cuando se emocionó recordando lo contento que se mostró el cantante británico cuando vio el filme.

Tras el pase, una fiesta que contó con la actuación de Elton John y la comparecencia ante la prensa -sin el cantante- para presentar una historia que es más un musical que una biografía, en la que hay una explosión de música, sobre todo en la primera mitad, y en la que todos los personajes cantan, con sus propias voces.

Desde la "Rocketman" que le da título, por el filme pasan muchos de los temas míticos de John, como "Your song", "Don't Go Breaking My Heart", "Honky Cat", "Don't Let the Sun Go Down On Me", "Goodbye Yellow Brick Road", "I Want Love" o "I'm Still Standing".

"Teníamos un catálogo de canciones y textos extraordinarios y teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos", explicó Fletcher sobre unos temas que forman parte de los diálogos de la película. "La música no molesta al filme, sino que forma parte de él", agregó.

Regie Dwaight un niño con talento

A través de la música se va conociendo a Regie Dwaight -nombre real de Elton John-, un niño con un talento extraordinario para la música, con un padre ausente y una madre muy crítica, que encontró apoyo en su abuela para dedicarse a la música.

Y que al convertirse en una estrella mundial cometió excesos con las drogas, el alcohol o el sexo, como muestra el filme, que apunta al peso de la fama como elemento detonador de un comportamiento errático y estrafalario que no se limitaba a sus excéntricos atuendos o a sus miles de gafas.