Muestra Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa pocos avances en su Plataforma Digital Estatal

La Secretaría Ejecutiva de Sinaloa, entidad pública encargada de desarrollar la plataforma que hospedará datos sobre contrataciones públicas, declaraciones patrimoniales y de intereses, y funcionarios y particulares sancionados, es evaluada a nivel nacional

América Armenta

24/09/2020 | 11:47 AM

Sinaloa obtuvo 38 por ciento de una escala de 0 a 100 en una evaluación realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, SESNA, respecto al compromiso de desarrollar la Plataforma Digital Estatal en materia de corrupción.

Esta plataforma es el proyecto digital más ambicioso de la Política Estatal Anticorrupción, aprobada en junio pasado en Sinaloa, y que contempla 40 acciones prioritarias para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción en esta entidad.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción publicó los resultados de la evaluación que consta de cinco indicadores, a través de los cuales se midieron las capacidades institucionales de 27 secretarías ejecutivas estatales del país. La publicación se dio el 23 de septiembre en el marco de la presentación de los avances de la Plataforma Digital Nacional y su interconexión con las 32 entidades federativas.

Los cinco indicadores contemplados en la metodología de evaluación fueron: normatividad, infraestructura, capital humano, mapeo y gestión de datos y desarrollo de mecanismos de comunicación.

Los resultados muestran que Sinaloa ha avanzado muy lento, pese a que ya han pasado tres años desde que el Poder Legislativo creó legalmente el Sistema Estatal Anticorrupción, desde junio del 2017.

Al ser evaluado respecto a su normatividad, Sinaloa obtuvo un 60 por ciento, lo que significa que las leyes de Sinaloa, específicamente los apartados sobre la Plataforma Digital Estatal, son muy poco parecidas a las leyes de la Plataforma Digital Nacional.

En el indicador de Infraestructura, los resultados de la evaluación arrojan un 30 por ciento para la Secretaría Ejecutiva, cabe destacar que tiene un contrato de arrendamiento desde que inició el 2019 por una oficina en la que se pagan 145 mil pesos al mes, o por lo menos eso estipula el contrato, porque se pagaron los primeros ocho meses y el resto se deben por falta de recursos, además la oficina nunca se ha usado por la Secretaría, el argumento de ello es la falta de mobiliario.

El tercer indicador es el capital humano para saber si la entidad cuenta con el personal para llevar a cabo el desarrollo y Sinaloa tiene 50 por ciento de avance en esta parte.

Mientras que la cuarta categoría es el mapeo y gestión de datos, que cuestiona cómo van los trabajos para que los datos sean proveídos por las autoridades locales, en lo cual también salió bajo, con 31 por ciento de avance.

Por último, se cuestionó sobre desarrollo de mecanismos de comunicación, es decir, cómo van los trabajos para comunicar a la entidad federativa con la Plataforma Digital Nacional y el avance expuesto por esta plataforma es de 39 por ciento.

La evaluación integró a 27 entidades federativas que respondieron las preguntas del SESNA. Nuevo León, Morelos y San Luis Potosí no reportaron avances, las razones no se exponen, mientras que Chiapas y la Ciudad de México no completaron la evaluación.

Plataforma Digital Estatal

La Plataforma Digital Estatal es un sistema informático que estará interconectado con la Plataforma Digital Nacional, a través del intercambio de datos relacionados con seis ejes.

Se espera que esa información sea utilizada por entidades públicas para tomar mejores decisiones respecto al combate a la corrupción. En Sinaloa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que coordina Francisco Lizárraga, es la encargada de su desarrollo y funcionamiento.