Muestran a Johnny Depp transformado en Grindelwald en la Comic-Con - Noroeste

ANIMALES FANTÁSTICOS

Muestran a Johnny Depp transformado en Grindelwald en la Comic-Con

Tras un nuevo avance repleto de revelaciones, el actor de 'Piratas del Caribe' hizo su aparición transformado en el mago más tenebroso de todos

Noroeste / Redacción

24/07/2018 | 12:04 AM

Luego de un nuevo avance, Johnny Depp hizo su aparición transformado en el tenebroso mago Grindelwald para deleite de los admiradores, quienes no localizaban al actor y pensaban que su presencia durante el panel no iba a producirse. Los seguidores no tardaron en compartir vídeos de la intervención del actor durante el panel de la película.

Después de su aparición, el malvado villano hizo un discurso similar al mostrado en el nuevo tráiler de la saga, donde aboga por un "bien mayor" respecto al mundo mágico pero en contra de los muggles, ya que como decía el mago: "La magia solo aflora en seres excepcionales. Aún así, debemos ocultarnos en las sombras. Pero lo que antes nos servía ahora ha dejado de hacerlo".

Su intervención no estuvo exenta de polémica, provocada por el casi encuentro entre Depp y su ex mujer Amber Heard, quien también se encontraba en la convención de fans presentando Aquaman.

Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald es la secuela de la primera entrega de la saga mágica que tiene como protagonista a Newt Scamander (Eddie Redmayne). En esta entrega, Newt deberá ayudar a un joven Albus Dumbledore (Jude Law) a atrapar a Grindewald (Johnny Depp) antes de que cumpla sus planes de dominación sobre el mundo mágico.