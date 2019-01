Muestran cortos ganadores el infierno de la violencia de género

SESEPS y Cobaes premian a los mejores tres de la primera edición del concurso estatal “Previene en Corto”

José Abraham Sanz

Dos cortometrajes que tocaron el tema de la violencia contra la mujer en Sinaloa y uno más que muestra los pocos candados que hay para los niños en la internet en la actualidad y sus posibles consencuencias, resultaron ganadores de la primera edición del concurso estatal titulado “Previene en Corto”.

Este concurso fue organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

Esta mañana se realizó la premiación en el Centro Cultural de Cobaes, en el que se proyectaron a un centenar de alumnos los primeros tres trabajos ganadores.

“Y tendremos que seguir innovando, tendremos que seguir haciendo trabajo, yo felicito deberás felicito a los jóvenes porque, Carlos y Jorge y curiosamente Culiacán, fuerte y mochis está bien representado el estado “, dijo el titular del Secretariado Ejecutivo del SESP, Renato Ocampo Alcántar.

En la ceremonia el anfitrión fue Sergio Mario Arredondo Salas, director de Cobaes, quien señaló que en la relación interinstitucional, que existe con el Secretariado Ejecutivo, se enfocan todos los esfuerzos en la prevención del delito.

Además de un trofeo, los ganadores se llevaron bolas de 35 mil pesos, 25 mil pesos y 15 mil pesos.

Los números de las mujeres cómo víctima de violencia

Durante el año pasado, en Sinaloa la Fiscalía General del Estado llevó 2 mil 298 casos de violencia contra mujeres y consiguió que se castigaran a 285 culpables, principalmente por delitos de feminicidios, violación, violencia familiar, robo, lesiones culposas, entre otras.

Sin embargo, el número de casos judicializados en que los culpables reciben el perdón de las víctimas llegó a 528.

La Máscara, una visión de la violencia a la mujer

El primer lugar fue para Jorge Luis Hernández Vázquez, un joven originario de El Fuerte, cuyo trabajo realizado en blanco y negro, muestra el proceso por el que, muchas veces, atraviesan las mujeres sinaloenses que sufren violencia de parte de su pareja.

El corto muestra a una mujer vestida de blanco, que simula una joven que descubre el amor en su pareja, pero a través de varias frases y movimientos captados por la cámara de Hernández Vázquez, comienza a representar una declive, un descubrimiento de una pesadilla.

“Yo tengo rato haciendo foto ,dedicándome a ser fotógrafo, haciendo videos; es el segundo cortometraje que realizo para un concurso”, señaló.

“Me gustó el tema más que nada porque me ha tocado conocer un poco, de lo que se trata, casos y todo, entonces me dije: bueno, si tengo que hacer una creación, tiene que hacer algo que yo conozco, no puedo explicar algo que no conozca”.

Jorge Luis recordó que cuando propuso el trabajo a sus conocidos, lo rechazaron por ser un cliché.

“... pero yo pensé: no, es que la violencia hacia las mujeres es un cliché, siempre ha estado, y es algo que se repite contantemente”, expresó.

“Lo que me dio más gusto de este concurso fue la difusión, yo llegué a saber que a mucha gente le había gustado, muchas mujeres habían llorado, había tenido en realidad un impacto en la gente”.

Para este trabajo, Jorge Luis decidió incluir detalles del origen étnico de El Fuerte, al vestir a uno de sus actores con máscara y cinturón hechos de manera artesanal del pueblo indígena de Capomos.

El corto, explicó, se grabó en las orillas del Dique 2, cerca de la presa Miguel Hidalgo, hacia donde

tuvieron que llegar en lancha.

La tierra del silencio, la construcción personal de Carlos

“La tierra del silencio”, de Carlos Manuel Vega Apodaca, fue grabado en El Carrizo.

En este corto, el más experimentado de los autores que fueron premiados esta mañana y que obtuvo el segundo lugar, también se aborda el tema de la violencia contra la mujer, pero desde otra perspectiva, sin violencia explícita.

Además, es una versión que está construida a través de las experiencia de familiares y personas muy cercanas al propio Carlos y a su prima, la protagonista del corto.

“Yo elegí el tema de la violencia contra las mujeres, desgraciadamente no soy ajeno a esa temática; la protagonista es mi prima y juntos decidimos cómo buscar y profundizar en dolores de la familia, cuestiones que han pasado, tiempo atrás, fue un proceso un poquito diferente, por el hecho de hablar de algo tan real, tan problemático”, señaló.

Vega Apodaca señaló que cuando inició el proceso creativo con este corto, sólo tenía dos cosas muy claras: la primera es que no quería mostrar violencia explícta, porque ya es un tema violento por sí mismo, y la segunda es que pretendió alejarse completamente del cliché, el arquetipo por excelencia de estos temas.

“Quisimos contar la historia de otras perspectiva y tratar, como decía la misma convocatoria, de plantear una solución; no la planteamos directamente la solución, pero sí medio buscas un poquito ahí, estamos dando una posibilidad o lo que yo creo que es algo que se puede hacer (contra la violencia contra las mujeres)”, explicó.

Este es el quinto trabajo realizado por Carlos y su equipo, y ya ha participado en otros certámenes estatales como el que se organiza en Culiacán, de Jóvenes en corto.

Las sedes del rodaje son locaciones que se ubican en El Carrizo, pueblo del que es originario Carlos, a 40 minutos de Los Mochis.

El Molde que Jorge quiere que se rompa

El corto de Jorge Eduardo Inzunza Díaz es el más crudo de los finalistas y se quedó en la tercera posición. Es el másjoven de los participantes ganadores, con apenas 17 años y el único originario de Culiacán.

“Eran como unos cinco temas, o seis en el concurso, estuvimos pensando unas semanas, veía cada tema y pensaba en qué idea se me ocurría algo”, recordó.

En su trabajo revela las libertades que los niños y jóvenes de hoy tienen para accesar a materiales muy fuertes en internet y la influencia y los desenlaces que posiblemente éstos puedan tener en promedio.

“Molde” es un vistazo, no muy alejado de la realidad, a lo que podrían ser los orígenes de las personas que hoy siembran el terror en Sinaloa y en el país.

“He escuchado muchas historias de amigos, o que tienen familiares así, pero como que desde la primaria me llama la atención este tipo de cosas, el uso de internet, porque por ejemplo pueden ver un reto, sale un reto nuevo, es peligroso, pero es viral y los niños lo quieren hacer, entonces es peligroso, porque lo hacen con el riesgo de lastimarse”, señaló.

Dijo que en el proceso, descartó muchas ideas por falta de presupuesto. Incluso “Molde” estaba descartado porque no tenía un actor de 12 años, sin embargo logró convencer al hermano de unos de sus amigos de la escuela primaria.

Diego es el protagonista del filme y acudió a acompañar a Jorge en la premiación.

“Hubo muchas que descarté, por falta de presupuesto o porque no tenía el actor que quería, por ejemplo esta no la iba a hacer, porque no tenía el actor de 12 años”, recordó.

“Pero en unos 15 años, una prima me recordó a él, es el hermano de un amigo que iba conmigo en la Primaria y le comenté que si quería actuar y me dijo que sí, y pues resultó bien”.

Este, dijo, es el primero de los cortos que ha realizado.