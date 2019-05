“It: Capítulo 2”, la segunda secuela de la cinta de terror más recordada del 2017 reveló nuevas imágenes estrenó su tan esperado tráiler este jueves, donde se muestran detalles del regreso del payaso Pennywise y su obsesión con los habitantes de Derry, según informa El Universal en su portal de imnternet.

El lanzamiento del tráiler fue especial, pues Warner Bros realizó una transmisión en vivo del video, precedida por una cuenta regresiva que llegó a tener más de 20 mil personas conectadas.

“It: Capítulo 2” mostrará cómo los niños del club de los ‘losers’ (Mike, Richie, Beverly, Eddie) ya crecieron y se mudaron a otras ciudad, pero por una llamada tendrán que volver a la ciudad en donde crecieron y enfrentar nuevamente sus temores y a Pennywise.

Witness the end of IT. Watch the new trailer now. #ITMovie pic.twitter.com/EEqX6jVT8r