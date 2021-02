Mujer acusa a policías de Mazatlán de privar de la libertad a su esposo

Aseguran que, sin orden de cateo y sin motivo, se llevaron a su esposo de su vivienda, le pidieron dinero; luego regresó golpeado

Alma Soto

MAZATLÁN._ Una habitante de la Colonia Estero denunció haber sido objeto de extorsión policíaca, este miércoles por la noche.

De acuerdo con el testimonio, los uniformados les solicitaron dinero.

Mariana "N", explicó que aproximadamente a las 22:30 horas, ella, su esposo Ismael "N" y su niña, iban llegando a su casa, y a los pocos segundos de que entraron les tocaron los policías para que salieran a una revisión de rutina.

"Salimos y nos revisaron, traíamos 3 mil 200 pesos para hacer el canje de placas y nos cuestionaron por qué traíamos tanto dinero, por qué teníamos dos carros y dos casas, en realidad solo tenemos una casa, la otra es de mi mamá, querían que les entregaremos el dinero y las llaves de los carros y no quisimos hacerlo", expresó.

Detuvieron a su esposo, entonces su hijo se trasladó a la Secretaría de Seguridad, pero nunca llegaron con él.

Al rato los llamaron para pedirles dinero, pero ella no accedió y todos los vecinos se movilizaron para buscarlo.

"Me daba miedo que ya no me lo regresaran, muchos detenidos que no llegan a las celdas nunca aparecen", expresó.

Pero al rato le llamaron para que lo buscaran en los manglares, él llegó a su casa por su propio pie, golpeado.

Los vecinos se dijeron dispuestos a avalar la conducta de Ismael y toda la familia como gente de bien, solidaria.

"Estamos decepcionados de la Policía Municipal, del Gobierno que no garantiza nuestra seguridad", declaró la señora, madre de Mariana, a quien despertaron para que demostrara que la casa era suya y no del detenido.