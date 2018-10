#LadyDepartamentos

Mujer cachetea a persona discapacitada en Los Cabos

En redes sociales circula un video de una mujer abofeteando a un hombre discapacitado que se encuentra sentado en una banqueta

Noroeste / Redacción

10/10/2018 | 09:32 AM

A través de las diversas redes sociales circula un video que muestra a una mujer abofeteando a un hombre discapacitado, quien se encuentra sentado en la banqueta.

Según medios locales, el agredido le pedía mover su camioneta de la zona reservada. Los hechos habrían ocurrido en Los Cabos, Baja California Sur.

"No me vas a quitar, niño", le dijo la mujer mientras golpeaba al joven, quien le respondió: "Nada más te digo que la ley no está en tus manos. La ley ya está hecha y se respeta. Nada mas para que sepas".

"Tengo casa y terrenos. Tengo departamentos y tú no tienes nada. Y lo hice yo sola, pendejo", dicho por lo que los usuarios de las redes sociales apodaron a la mujer como: #LadyDepartamentos. "¿Sabes qué tengo yo?, tengo integridad", contestó la víctima intentado cubrirse de las agresiones.