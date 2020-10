Mujer denuncia desatención y robo en el IMSS Mazatlán

Asegura derechohabiente que jamás vio al personal de Trabajo Social para recibir la incapacidad, y entre sus cosas no estaba su teléfono celular

Alma Soto

Shantal Tirado García llegó a urgencias en el Hospital General de Zona 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social el domingo por la noche, le dolía el costado derecho, traía tos y dolor de pecho.

Por los últimos síntomas, la enviaron al lado de urgencias respiratorias, donde se atiende a los pacientes con Covid-19: de inmediato le hicieron análisis y le pidieron esperar los resultados para determinar si la mandaban a piso normal o al de atención a Covid-19.

“Las horas pasaron y, al no tener los resultados tampoco podía recibir medicamento para el dolor del costado, entonces me acerqué a preguntar si ya pronto saldrían los resultados y pues que los habían perdido, me volvieron a hacer las pruebas”, contó.

Pasaron cuatro horas más, eran ya las 5:00 horas del lunes 19, cuando finalmente salieron los resultados y le dieron una cama en Urgencias, le aplicaron suero y medicamento para el dolor.

“Me pidieron el número telefónico de dos personas para avisarles de que me internarían, pero cuando a las 8:00 horas me pasaron a piso, me preguntaron si yo les habían llamado para que recogieran mis cosas, como no había nadie, les pregunté si podía quedarme con el celular y me dijeron que no porque era un área restringida”, explicó Tirado García.

La pasaron al cuarto piso, destinado a pacientes Covid-19, y le hicieron un nuevo examen, ahora por la nariz, y la mantuvieron totalmente aislada.

“Pero resulta que no tengo Covid-19, tengo piedras en la vesícula y por lo tanto me dieron de alta, me pidieron no tener contacto con nadie porque vengo de una sala con pacientes que pudieron contagiarme, por eso mi mamá hizo todos los trámites de alta”, manifestó.

La derechohabiente se quejó de que la trabajadora social jamás se acercó a ella, por lo que en el alta no se incluyó la incapacidad, tampoco indicaciones para el tratamiento que debe seguir.

“Y al revisar mis cosas, estaban todas revueltas, los lentes fuera de su estuche y no estaba mi celular, nadie se quiso hacer responsable, me dijeron que tenía que venir al turno de la mañana tanto por la incapacidad como para que me resolviera del robo del celular”, denunció.

Tirado García explicó que es trabajadora y por tanto requiere de un documento que conste que estuvo internada desde el 18, y debe saber, también, si el tratamiento debe seguirlo en reposo.

“Hay una desatención total, me mantuvieron aislada y nadie me dio la cara al salir”, manifestó.