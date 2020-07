Mujer denuncia que le niegan a ella y su hija atención médica e ingreso a cuartel militar

Su hija de 4 años tenía consulta en el Pelotón de Sanidad, pero al parecer no se la brindaron

Belizario Reyes

Una madre derechohabiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, denunció que a su hija y a ella les fue negada la atención médica y el acceso a la Tercera Región Militar.

De acuerdo con el testimonio de Yalitzin "N"., acudió a las instalaciones castrenses donde se localiza el Pelotón de Sanidad del Octavo Batallón de Infantería, ya que su hija de 4 años y ella traían un problema de salud.

Recordó que el 17 de julio su hija Camelia "N"., de 4 años, acudió a atención médica al Pelotón de Sanidad, pero una semana después volvió ya que los medicamentos no les hacían efecto.

Ya canalizada en el Hospital Militar Regional de Especialidades, le dijeron que a su hija le harían unos estudios.

"Y yo para no ir al Hospital (nuevamente), como ya me había atendido el comandante Gallo (del Pelotón de Sanidad del Octavo Batallón de Infantería) yo le dije que algunos medicamentos no me estaban haciendo tanto a mi salud porque me dieron unos tratamientos que eran controlados, y a mi hija tampoco", narró.

"Entonces el comandante me dice el jueves, señora yo estoy dando consulta de lunes a viernes de ocho a una de la tarde, tráigame sus recetas y los medicamentos que se está tomando para darle seguimiento y ver qué medicamentos no le están cayendo (a ella y a su hija)".

Precisó que este martes 28 de julio, aproximadamente a las 9:30 horas, acudió a las instalaciones de la Tercera Región Militar, por el acceso de Avenida Gabriel Leyva, donde le presenta al personal de guardia la credencial de su niña que iba a pasar a consulta porque tenía fiebre.

"No es la primera vez que yo tengo un problema con ellos, entonces ellos quieren que los traten con respeto, pues también yo pido que me respeten, porque yo no les voy a pedir un favor".

Recalcó que no es la primera vez que le niegan el acceso.

Ella alega que este trato, que considera discriminatorio, comenzó porque hace tres años ella ingresó a la Prisión Militar a ver su esposo, detenido desde hace 7 años, acusado presuntamente de delincuencia organizada y contra la salud.

A su hija, en ese entonces de 9 meses, la revisaron y se la devolvieron sin pañal.

La denunciante precisó que está permitido que los niños sean revisados pero frente a su madre, en este caso, pero en esa ocasión no fue así.

A raíz de ese incidente a su esposo Adalberto "N"., que es sargento primero de materiales de guerra, lo cambiaron al Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, informó.

"Mi esposo tiene test postraumático de tortura, porque ellos mismos ( militares) lo golpearon y lo torturaron, mi esposo es una persona que no se metía con nadie, cuando yo entablo esa denuncia (por la revisión de su niña) no sólo la agarran en contra de mi hija para hacerme daño, sino también la agarran en contra de mi esposo".