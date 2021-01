Mujer Maravilla 1984 supera los 100 millones en taquilla

La nueva película de DC Comics ha resultado ser un éxito tanto en los cines como en HBO Max

Noroeste / Redacción

En otro momento hablar de 100 millones de dólares recaudados en taquilla para una película de más de 200 millones de dólares de presupuesto podría parecer una locura, un fracaso gigantesco, pero en el contexto de la pandemia, 100 millones de dólares no está nada mal, y esa es la cantidad que lleva recaudada Mujer Maravilla 1984, la más reciente entrega del universo cinematográfico de DC Comics.

En varios países del mundo la película fue estrenada el 16 de diciembre, pero en Estados Unidos tuvo un estreno en cines y streaming al mismo tiempo el pasado 25 de diciembre. En su primer fin de semana Mujer Maravilla 1984 obtuvo 16.7 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta con mayor recaudación en su estreno durante la pandemia.

En la víspera de Año Nuevo, Warner Bros. dio a conocer la noticia de que alcanzó los 100 millones en taquilla y publicaron este comunicado, de acuerdo con tomatazos.com.

Pero el éxito en taquilla no es la única razón para celebrar, pues según The Hollywood Reporter, una encuesta realizada por Screen Engine reveló que Mujer Maravilla también tuvo el estreno más exitoso en streaming de 2020, por encima de Disney Plus y la nueva película animada de Pixar, Soul.

De acuerdo con Screen Engine el 23 por ciento de los usuarios que vieron Mujer Maravilla 1984 se suscribieron a HBO Max únicamente para ver la película.

Soul, de Pixar, también fue lanzada el 25 de diciembre y según un reporte de Bloomberg, aunque fue superada por Mujer Maravilla 1984, provocó 2.3 millones de descargas de la aplicación de Disney Plus, mientras que HBO Max solo tuvo 554 mil descargas ese fin de semana.

La estrategia de estrenar en HBO Max y en cines todas las películas de Warner Bros. en 2021 fue muy criticada por los cineastas, no obstante el éxito que ha tenido en plena pandemia Mujer Maravilla 1984 tal vez demuestre que no es la peor idea después de todo, tomando en cuenta que el próximo año la aplicación de la vacuna para el Covid-19 será un proceso lento y los cines no recuperarán su asistencia normal de un día para otro.

Mujer Maravilla 1984 ha sido recibida con tibieza por parte de la crítica, a diferencia de la primera entrega que fue amada por la mayoría de críticos y fans. La secuela generó muchas expectativas y al final no logró cumplirlas, varios errores en el guión y una trama problemática no ayudaron al resultado final.

Debido al éxito de taquilla y de streaming, poco después del estreno se confirmó que Patty Jenkins y Gal Gadot regresarán para una tercera película de Mujer Maravilla. Al personaje también lo veremos este año en Zack Snyder 's Justice League, el corte del director de Liga de la Justicia.

Con todo y las críticas que podamos hacer a Mujer Maravilla 1984, la superheroína de DC Comics es una inspiración para millones de fans alrededor del mundo y su primera película en solitario demostró que el público está deseoso de ver a mujeres fuertes en la pantalla grande, siempre y cuando protagonicen una buena historia.