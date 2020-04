Mujer rosarense acusa que la Comuna le entregÃ³ cemento en mal estado

Mujer rosarense acusa que la Comuna le entregó cemento en mal estado

Pide la intervención de las autoridades para que le resuelvan el problema; Obras Públicas lo niega

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al recibir material para la construcción supuestamente en mal estado, que solicitó a un programa de los que ofrece el Gobierno municipal, Jazmín Baldenegro demandó la intervención de la autoridad para que se resuelva la problemática.

Ante la denuncia, el director de Planeacion y Desarrollo Social, Francisco Javier Estrada, rechazó los señalamientos.

La vecina de Ojo de Agua de Osuna, narró que el 13 de enero realizó el pedido de material en Presidencia para ahorrarse dinero sin saber lo que pasaría.

"El pedido supuestamente llegó el 23 (de enero), pero supuestamente llegó duro. Pedí al director que me arreglara esto, que checara el material y me dijo que hiciera lo que quisiera, que no me lo iba a cambiar y que no me regresaría mi dinero", expuso.

El programa, señaló, es el de Congregación Mariana Trinitaria, con un pedido de cinco sacos de cemento y cuarenta sacos de mortero, con un costo de 5 mil 715 pesos.

Baldenegro expuso que a tres meses de esta situación no ha podido resolverlo, ni que se le entregue el material en condiciones debidas.

Denunció además que supuestamente el pedido se pudo echar a perder al permanecer 10 días en bodega y no se le entregó.

"Quiero que me den una solución o que me regresen el dinero que deposité por adelantado, o que me cambien el material que me querían dar", expresó.

Pidió a las autoridades se le dé una solución a la problemática al referir que con muchas dificultades logró conseguir el dinero.

Ante la denuncia, el director de Planeacion y Desarrollo Social, Francisco Javier Estrada, dio a conocer que las personas acudieron a recoger el material 12 después, al tiempo que aclaró que su instancia no vende el material, sólo es enlace.

"A las personas se les localizó y se les informó que el camión llegaba el 14 de febrero a las 12:00 horas, se descargó a todos el camión; las personas no acudieron a recogerlo, como no podíamos dejar el material en la banqueta, se tomó la decisión de meterlo a la bodega de Obras Públicas para resguardarlo, a pesar de que no estamos autorizados para guardarlo y venderlo", explicó.

Aseguró que habían pasado más de dos semanas de que notificó de la entrega con el encargado del programa, Martín Enrique Alcaraz, que los vecinos acudieron y manifestaron su negativa de cargarlo argumentando el mal estado.

El funcionario municipal dijo que la devolución se realiza en la llegada del camión al percatarse el desperfecto del material o el empaque, y en un plazo de 10 días se realiza la aclaración.

Destacó que la Congregación Mariana Trinitaria opera desde Oaxaca, por lo que se tiene que completar un pedido de 520 sacos, 26 toneladas, y de ese pedido ni hubo más inconformidades.

Estrada concluyó que no se puede decir que los inconformes incurrieron en una negligencia, pero debido al actuar no se puede cambiar el material o solicitar un reembolso.