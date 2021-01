Mujer se niega a usar cubrebocas por comer en una combi del Edomex; la apodan #LadyPepitas

A pesar de que los contagios de Covid-19 continúan al alza, aún hay muchas personas que se niegan a seguir las medidas de prevención para no contraer la nueva enfermedad. Cabe destacar que existe evidencia científica que avala la seguridad que una mascarilla brinda frente al nuevo coronavirus

Sinembargo.MX

27/01/2021 | 09:53 AM

MÉXICO._ Una mujer que viajaba en el transporte público del Estado de México se negó a ponerse el cubrebocas argumentando que estaba comiendo pepitas.

Un video que fue difundido en redes sociales mostró a la mujer, que usaba una blusa amarilla, no portaba el cubrebocas y se mantenía comiendo pepitas de calabaza cuando otra persona que iba a bordo de una combi le pidió que dejara de comer y se colocara la mascarilla.

Sin embargo, la mujer se negó y le dijo que no era un problema de ella, y que aunque así lo fuera, el hecho de que hubiera más personas de las recomendadas para asegurar la sana distancia en el vehículo de transporte, reflejaba que ella no era la única que no seguía las medidas sanitarias al pie de la letra.

De nuestro inbox Mujer se niega a usar el cubrebocas porque venía comiendo pepitas dentro de una combi en el #Edomex. Una pasajera le pidió que por favor lo usara pero #Ladypepitas se negó a usarlo. pic.twitter.com/OjVbyPMVyW — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) January 27, 2021

Además, la señora señaló que no tenía importancia que ella no usara el cubrebocas, pues las ventanas de la unidad estaban abiertas, lo que permitía que el aire circulara libremente.

“De todos modos, ¿cuántas personas debe de haber?, ¿la distancia de cuánto debe de ser? Nada más dime. Contéstame, porque entonces, ¿no estamos todos juntitos?”, cuestionó la mujer de amarillo.

La usuaria frente a ella le dijo que si quería seguir comiendo, mejor se bajara del transporte y esperara un autobús, en el que hay mayor espacio y distanciamiento.

“Puede esperar y tomar un camión para que vaya separada”, argumentó la mujer que sí traía cubrebocas.

“¡Yo no. Vete tú! ¡Vete tú separada, no yo! Cuando yo termine mis pepitas, yo me lo pongo. Están las ventanas abiertas, está corriendo el aire, ¿no sabes?”, contestó la mujer mientras seguía comiendo.

La persona que le estaba pidiendo que se pusiera el tapabocas le dijo que comer en un espacio tan cerrado representaba un grave riesgo, y más si estaba hablando sin usar el insumo médico.

“¿Entonces para qué me haces hablar?, ¿para qué me haces hablar?”, preguntó la mujer mientras siguió comiendo.

Ninguno de los otros pasajeros hizo algo al respecto, pero tampoco actuó el chofer de la unidad de transporte.

Sin embargo, quedó de testimonio la grabación, que ya fue compartida cientos de veces en redes sociales, donde nombraron a la mujer como #LadyPepitas.

La Secretaría de Salud de México informó este martes que el país sumó en las últimas 24 horas mil 743 decesos por Covid-19, el segundo peor número de la pandemia, para un total de 152 mil 016 fallecimientos.

Además, añadió siete mil 165 nuevos contagios y acumula un millón 778 mil 905 casos de coronavirus.

Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados cuatro millones 492 mil 270 pacientes con un índice de positividad del 41 por ciento, informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en conferencia de prensa.

-Con información de EFE