Mujer teme por la vida de su esposo, detenido por presunto asalto a un local en Centro de Culiacán

Ángel, relata su esposa, tiene 43 años y es ayudante de albañil y trabaja como elemento de seguridad privada; acusa que fue golpeado y le 'sembraron' un cuchillo

José Abraham Sanz

Una mujer denunció que su esposo Ángel fue detenido y golpeado por la Policía Municipal de Culiacán el miércoles, después de ser acusado de asaltar un local comercial en el Centro de Culiacán.

Además, acusa que le sembraron algunos objetos como un cuchillo, con el que supuestamente habría cometido el asalto.

Ángel, según su esposa, tiene 43 años y es ayudante de albañil y trabaja como elemento de seguridad privada.

“La Policía Municipal lo detuvo y está en barandilla, es la primera vez que lo detienen. Está muy golpeado, de hecho no se levanta casi, según el dictamen médico no ha llegado, pero para mí que me lo querían desaparecer”, denunció la esposa que prefirió no identificarse.

“Él es peón de albañil, es ayudante, y también es guardia de seguridad, trabaja de lo que haya, pero me lo mandaron golpear”.

Según lo que le explicaron a la mujer, Ángel caminaba cerca del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, en el primer cuadro de Culiacán, asaltó un local comercial por esa zona y fue detenido cerca de Catedral.

Le aseguraron en una bolsa un cuchillo, pero la mujer asegura que eso fue sembrado por la misma policía, después de golpearlo.

“Supuestamente va a haber un arreglo, pero no confío ni en los abogados de él, ni en derechos humanos”, lamentó, “fui a (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos a levantar una queja, me dijeron nomás que me iban a tomar nota y no firmé nada, porque me pidieron ayer unas cosa y en la municipal no me las daban”.

“Yo le pregunté a una amiga de mi hija, si habían asaltado, y ella dijo que nunca oyó nada... lo están enredando para que digan las cosas como no sucedieron”.

Ángel, según su esposa, ya está en el centro penitenciario de Aguaruto y encarará hoy al juez acusado del asalto, pero su mayor temor es que le sigan haciendo daño.