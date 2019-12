Mujeres buscan defenderse hasta con desarmadores que portan en sus bolsas

De acuerdo con testimonios recabados por Noroeste, tras las desapariciones de mujeres en los últimos días en Culiacán y por la violencia de género, las jóvenes se privan incluso de salir a la calle en las tardes y noches por miedo a que les ocurra algo

Karen Bravo

CULIACÁN._ Stephany apenas tiene 20 años y cada que sale a la calle ronda en su cabeza en pensamiento de cómo cuidarse ante cualquier agresión. La semana pasada la joven estudiante empezó a sentir pánico de andar sola al percatarse de las desapariciones de mujeres en Culiacán, entre ellas la de Mariana, quien fue hallada asesinada el lunes 16 de diciembre tras cinco días desaparecida.

La joven buscó en su casa lo que fuera que le hiciera sentir segura, desde entonces la acompaña un desarmador, el cual no dudaría en usarlo si se siente en peligro.

“La semana pasada que empezaron con muchas desaparecidas yo me 'paniquié'. Antes era precavida pero no sentía el pánico que ahorita siento”, dijo.

“Siempre ando con el pánico volteando para todos lados no vaya a ser que me vayan a agarrar y no me dé cuenta”, narró.

Stephany fue una de las cerca de 60 mujeres que acudió este domingo al taller de defensa personal que ofreció gratuitamente el entrenador David Adrián Gámiz.

