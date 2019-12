Mujeres, defendÃ¡monos con piedras y palos. Y si no hay, con las uÃ±as, piden las zapatistas

Mujeres, defendámonos con piedras y palos. Y si no hay, con las uñas, piden las zapatistas

‘Nuestro deber como mujeres que somos que luchan es protegernos y defendernos. Y más si la mujer es una niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos’, dijo la comandanta Amada durante el arranque del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en el caracol Tzots Choj

Chiapas (SinEmbargo).– Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan mortal el ser mujer, señalaron zapatistas en el inicio del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en el caracol Tzots Choj, en Chiapas.

“Ya ves, compañera y hermana, que luego dicen que tal o cual profesión es la más peligrosa. Que si es más peligroso ser periodista, o ser fuerza represiva, o ser juez, o ser malos gobiernos. Pero tú y nosotras sabemos que lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer”, dijo la comandanta Amada frente a miles de mujeres.

“Tenemos que defendernos. Autodefendernos como individuas y como mujeres. Y sobre todo tenemos que defendernos organizadas. Apoyarnos todas. Protegernos todas. Defendernos todas. Y tenemos que empezar ya. Nuestro deber como mujeres que somos que luchan es protegernos y defendernos. Y más si la mujer es una niñita apenas. La tenemos que proteger y defender con todo lo que tengamos. Y si ya no tenemos nada, pues con palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues con nuestro cuerpo. Con uñas y dientes hay que proteger y defender”, agregó.

Al llamado Semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona” del Caracol Tzots Choj (Torbellino en lengua maya) llegaron mujeres argentinas, españolas, alemanas, estadounidenses, venezolanas, peruanas, mexicanas e italianas.

“Todas las que estamos aquí, y muchas más que no están presentes, somos mujeres que luchan. Tenemos diferentes modo, es cierto. Pero ya ves que nuestro pensamiento como zapatistas que somos es que no sirve que todas somos iguales de pensamiento y modo”, expuso Amada.

Con una organización impecable, más de 200 mujeres rebeldes y milicianas entraron al campo del Semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona”, vestidas con el acostumbrado traje verde, pasamontañas, armadas con arcos y toletes.

“Estamos tristes y con pena porque más de un año del primer encuentro no podemos dar buenas cuentas en todo el mundo siguen asesinando mujeres, las siguen desapareciendo, las siguen violentando la siguen desapareciendo”, señaló la dirigente zapatista.

Serán tres días donde las feministas podrán expresar sus ideas, su dolor, sus experiencias y cómo han logrado superar derribar esa barreras que hacen que las mujeres se paralicen

Las zapatistas afirman que de este encuentro debe de salir las estrategia para poner un alto a la violencia y evitar más muertes.

Las zapatistas enviaron un saludo a todas las que no pudieron estar presentes y a las que han caído en desgracia por terceros.

“Pensamos que la docencia no es debilidad. Pensamos que la diferencia es fuerza poderosa si hay respeto y hay acuerdo de luchar juntas pero no revueltas. Entonces te pedimos que compartas tu dolor, tu rabia y tu lucha con dignidad. Y que respetes otros dolores, otras rabias, y otras luchas dignas”, dijo Amada durante el discurso inaugural.

“Lo que importa es que luchemos por nuestra vida, que hora más que nunca, es la que corre peligro en todos los lugares y en todos los tiempos. Aunque digan y prediquen que hay muchos avances para las mujeres, la verdad es que nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan mortal el ser mujer”, añadió.

“No importa si es mujer, niña, joven o adulta. No importa si es blanca, amarilla, roja o color tierra. No importa si es gorda, delgada, alta, chaparra, bonita o fea. No importa si es de clase baja, media o alta. No importan su lengua, su cultura, creencia o militancia. A la hora de la violencia, lo único que importa es ser mujer”, dijo.

