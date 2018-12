Mujeres no deben beatificarse en una lucha de gÃ©nero, seÃ±ala investigadora

Mujeres no deben beatificarse en una lucha de género, señala investigadora

Aleyda Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM señaló que los hombres también son oprimidos por el patriarcado y las mujeres deben buscar unirse a ellos para una lucha en contra del fenómeno

Karen Bravo

Las mujeres no deben beatificarse en una lucha social que excluya a los hombres, pues ellos también son oprimidos por el patriarcado opinó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aleyda Hernández Cervantes.

“Tendríamos que estarlos incorporando, por eso quiero invitar a las compañeras a que no nos beatifiquemos, a que no asumamos una lucha de gueto, de lucha de grupo de mujeres, sino ir comprendiendo cuáles son las características del orden patriarcal en el que no nos va bien a nadie”, expresó.

En una conferencia impartida “Recuento de 20 años de activismo por el respeto a los derechos de las mujeres” ofrecida por el Colectivo de Mujeres Activistas de Sinaloa, Hernández Cervantes comentó los hombres también son víctima del patriarcado y que las mujeres deben sumarse a su causa.

“Hay que generar alianzas con otros hombres que también son víctimas del patriarcado, desde el orden social patriarcal, en el sentido de que ellos también tienen frente a sí un mandato de masculinidad muy fuerte y muy opresivo”, comentó.

“No solo que ellos se unan a nosotras, sino que nosotras unirnos a las luchas que ellos tienen que empezar a dar, las luchas de reconocer que hay un mandato de masculinidad que ellos también los oprime”, dijo.

Entre las exigencias sociales que se les imponen a los hombres es que siempre tienen que ser fuertes, vigorosos y a ejercer la violencia, problema que debe ser visibilizado, expuso la investigadora.

“Los miles y miles de hombres asesinados es por el mandato de masculinidad opresivo violento, claro, en ese contexto de violencia a las mujeres nos va todavía peor”, opinó.

La lucha social debería ser generalizada para erradicar las imposiciones patriarcales que afectan de distintas maneras a hombres y mujeres, detalló Hernández Cervantes.