'Mulan' se estrenará el 4 de diciembre en Disney+ para Latinoamérica: ¿Habrá qué pagar extra para verla?

La cinta protagonizada por Liu Yifei y dirigida por Niki Caro levantó polémica debido a que en EU y Europa se tuvo que pagar una cantidad adicional para verla en Disney+

Noroeste / Redacción

"Mulan" tuvo que sacrificar su estreno en salas de cine a raíz de la pandemia. En su lugar, se instaló en la comodidad de las salas del hogar; pero no sin levantar polémica debido a que en Estados Unidos y Europa se tuvo que pagar un adicional para verla.

¿Sucederá lo mismo en el Perú y Latinoamérica? El próximo 17 de noviembre llegará Disney+ a la región convirtiéndose en la única plataforma donde se estrenarán y encontrarán los contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars" y National Geographic.

Pero el live action de "Mulan" se demorará un par de semanas en ser parte del catálogo: se estrenará el próximo 4 de diciembre y sin costo adicional. En esa misma fecha será parte de los contenidos libres de la plataforma para EU y Europa. Así acaba con la polémica por la “entrada virtual”, citó el diario rpp.pe.

La película, protagonizada por Liu Yifei y dirigida por Niki Caro, logró buenos comentarios de la prensa internacional que la pudo ver antes del cierre de los cines. A Mashable le pareció “el mejor de los remakes de acción real de Disney desde 'Cenicienta'". Mientras que Insider la describió como "lo suficientemente diferente con grandes escenas de acción, pero con el corazón de la película original".

¿QUÉ PELÍCULAS Y SERIES LLEGAN A DISNEY+ EN LATINOAMÉRICA?

La magia de Disney, los superhéroes de Marvel y las batallas en una galaxia muy muy lejana estarán disponibles para el público de Latinoamérica desde el 17 de noviembre. Estos son algunos de los títulos que estarán disponibles.

MARVEL

Ingresan a la plataforma todas las películas producidas por Marvel Studios y distribuidas por The Walt Disney Studios que forman parte de su popular universo cinematográfico. De esta forma, se puede hacer una maratón para ver desde "Iron Man" hasta "Avengers: Endgame".

Así como algunas de las series clásicas de Marvel incluidas "X-Men", "El Hombre Araña" y "Marvel’s Runaways”. Disney+ también planea el estreno simultáneo con EU de "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" y "Loki", actualmente programados entre 2020 y 2021.

DISNEY

Son infaltables los clásicos animados de Disney como "Blanca Nieves y los siete enanos", "Bambi", La sirenita", "La Cenicienta" y más. A ellos se les suman los más recientes live-action como "La Bella y la Bestia", "Aladino" y "El rey león", entre otros.

Series icónicas como "Hannah Montana" o "Zack y Cody: Gemelos en acción" además de películas originales como "High School Musical", "Camp Rock” y "Descendientes" podrán ser vistas una y otra vez. El repertorio incluirá paulatinamente producciones latinas como "Violetta", "Soy Luna", "Bia" y "Art Attack".

Disney+ también ha creado producciones originales para su plataforma como "La dama y el vagabundo", "High School Musical: El Musical: La Serie" y "Sociedad Secreta de Hijos Reales" que estarán disponibles.