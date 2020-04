Multa de casi $2 mil y encierro en barandilla a quien entre a playas de Guasave

La Alcaldesa Aurelia Leal López advierte que estarán muy atentos a que esta medida se cumpla son distingos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Las personas que sean sorprendidas en las playas de Guasave recibirán una multa de 15 salarios mínimos, que equivale a mil 848 pesos, y serán encerradas en los separos de barandilla, advirtió la Alcaldesa Aurelia Leal López.

En un mensaje dirigido a los guasavenses desde su despacho, la Presidenta Municipal subrayó que estarán muy atentos y vigilantes de que esta medida restrictiva aplicada para mitigar los contagios de Covid-19 se cumpla sin distingos.

“Por el bien de todos, quédense en casa. Si queremos estar bien y seguir en este mundo, debemos de quedarnos en casa”, dijo. “Los exhortamos a que se cumpla la normatividad, de no cumplirse, de hacer caso omiso, que no les sorprenda, hay instrucciones para que se remitan a Seguridad Pública a todos los infractores que vayan a la playa y se les sancionará con 15 salarios mínimos”.

Leal López destacó que esta medida tomada debido a la contingencia sanitaria que ha generado el coronavirus es en concordancia con los gobiernos federal y estatal que están apoyando en los operativos de vigilancia de playas y centros recreativos.

“Les pedimos a los ciudadanos que eviten entrar a las playas, porque si hacen caso omiso este Municipio se verá en la penosa necesidad de sancionar, primeramente se les va a hacer la invitación de que se retiren, si hacen caso omiso los vamos a sancionar y los vamos a remitir a Seguridad Pública”, insistió.

Acompañada del Secretario, Gerardo Peñuelas Vargas; del director de Salud, Sergio Alonso García Montoya; y de Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública, la Alcaldesa expuso que la playa siempre va estar ahí, pero quien no haga caso y no tome las medidas preventivas probablemente ya no esté en este mundo cuando pase la contingencia.

“La playa siempre nos va a esperar, pero nuestras vidas no esperan, por lo tanto, reflexionemos y estemos unidos como guasavenses, les pedimos por su salud y por su familia que se queden en casa, esta es una contingencia grave en donde estamos involucrados todos los entes de gobierno para salvaguardar la salud de los guasavenses”, aseveró.

La Presidenta municipal exhortó a los guasavenses aprovechar estos días para reflexionar y acercarse más con sus seres queridos.

Hasta el momento, Guasave es uno de los pocos municipios de Sinaloa en los que no se han presentado casos positivos de Cofie-19, pero si no se toman las debidas medidas tarde o temprano habrá confirmados y es lo que se trata de evitar, manifestó.