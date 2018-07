Multa sin fundamento jurídico: AMLO; cancela participación en Cumbre de la Alianza del Pacífico

Noroeste / Redacción

Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, ofreció este viernes una conferencia de prensa en la cual aseguró que la multa de 197 millones de pesos que le impusieron al partido Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena) por el fideicomiso no tiene fundamento jurídico, ya que es dinero que no provino de prerrogativas que otorgó el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Esta multa es sin ninguna justificación, no hay fundamento jurídico digan lo que digan porque el dinero, para empezar, no sale del INE", señaló el político tabasqueño desde su casa de campaña ubicada en la Ciudad de México, donde también acusó a los consejeros del órgano electoral de actuar de “manera facciosa y de mala fe”.

"Los consejeros del INE se pasaron, se extralimitaron y vamos a acudir al Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación]. Están actuando así porque no aceptan la nueva realidad, así actúan los conservadores que no quieren que las cosas cambien en el país", afirmó López Obrador.

El político tabasqueño indicó que todo se trata de una venganza, y que a los actuales consejeros del INE los nombró el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). "Sí existen elementos para ver que están actuando de manera facciosa y con mala fe [...] Es un golpe político, algo que no se debe hacer", sostuvo.

López Obrador indicó que se reunieron hasta ahora 85 millones y se han beneficiado 28 mil damnificados, quienes han recibido 2 mil 400 pesos cada uno. "Ese es el informe, no hay desvío de recursos", afirmó.

"No se utilizó para pedirles que votaran por Morena, no lo acostumbramos, tenemos principios, nunca en nuestra historia pública política hemos entregado despensas o migajas a cambio de votos", abundó el tabasqueño, quien, además, advirtió que seguirán recaudando porque esperan llegar a los 103 millones de pesos.

Por otra parte, López Obrador anunció que no asistirá a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, -el grupo de libre comercio que conforman Chile, Colombia, México y Perú- la próxima semana, ya que aún no recibe su constancia de ganador de la elección presidencial del 1 de julio.

"No voy a estar en Puerto Vallarta porque se ha demorado mucho lo de la entrega de la constancia que acredita que soy presidente, y no puedo estar si no soy presidente electo", dijo desde su casa de campaña en la colonia Roma Norte.

El TEPJF tiene hasta el 6 de septiembre para validar la elección pasada y entregar la constancia de mayoría a López Obrador, quien fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto a la reunión, cuando ambos se encontraron en el Palacio Nacional.

Antes, en un video publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales, el tabasqueño afirmó que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral por el fideicomiso, es “un acto de mala fe”, con el partido que lo postuló y él mismo dirigió: Morena.

López Obrador pidió a sus “adversarios conservadores que no sean falsarios, que no mientan”. Incluso adelantó que ya acudieron al Tribunal Electoral para que se haga una investigación a fondo y se esclarezca el problema.

Explicó que la información para corroborar que entregaron parte del dinero recabado en el fideicomiso para los damnificados, sin embargo no la pueden hacer pública porque prometieron a los beneficiarios no divulgar su información. Indicó que el mismo recibía aportaciones de simpatizantes, dirigentes y legisladores de Morena, que “todos apoyaron”.

LópezObrador indicó que tienen cajas con todos los documentos, mismos que ya conoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) y el banco Afirme, donde se abrió la cuenta para recibir el dinero del Fideicomiso.

El tabasqueño mostró dos expedientes, y dijo el nombre de las personas beneficiadas con el dinero del Fideicomiso, mostró el recibo que firmaban, que además está acompañado de una copia de la credencial de elector del beneficiado en cuestión, así como fotos donde aparece la persona junto al domicilio dañado.

López Obrador dijo que no se quedaría callado ante lo que calificó como mentiras, por lo que señaló que “Ya basta de que la derecha se dedique a mentir, a calumniar, pronto voy a informar en que va a acabar todo esto, porque ya acudimos al Tribunal Electoral para que se haga una investigación a fondo”.