Municipales bloquean paso de vehículo militar en Jalisco

Carlos Álvarez

Policías municipales de Sayula, Jalisco, bloquearon con dos patrullas, durante varios minutos, el paso de una unidad del Ejército Mexicano. Las unidades fueron colocadas una delante y otra detrás del vehículo militar.

En un video que circula a través de las redes sociales, se observa cómo los soldados evitaron un posible enfrentamiento y decidieron pasar por un costado de uno de los vehículos municipales.

“En redes sociales se difunde un video en el que policías municipales bloquean el paso a militares, ya estamos tomando cartas en el asunto y levantaremos el procedimiento correspondiente a los elementos involucrados”, escribió el alcalde Óscar Daniel Carrión Calvario, en su cuenta de la red social Twitter.

“Por parte de las autoridades estatales y federales se deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Debe quedar claro que la función de un policía es cuidar a los ciudadanos no al Ejército, esto no tiene que volver a suceder”, tuiteó Carrión Calvario.

#OJO #Suyula #Jalisco Así ayudan a escapar a unos Guardias (#Halcónes) del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG la policía municipal de #Sayula,#Jalisco obstruyendo el paso a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional @SEDENAmx Juzgue Usted :point_down::rage::angry:#FuchiGuácala pic.twitter.com/Ybf3lnYQuH — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) January 1, 2020

“Suspendí al director de Seguridad Pública [Juan Carlos Cabrera Peregrina], ya le pedí su renuncia y ya entregó la corporación, y bueno a los elementos involucrados también les solicitamos su renuncia”, dijo después el alcalde, quien reveló, que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía jalisciense por este hecho.

“Ya presentamos incluso una denuncia a estos elementos, estoy por enviar también una petición a la Fiscalía del Estado para que investigue a toda la policía municipal, y bueno que las autoridades federales hagan lo propio, pero de nosotros de ninguna manera habría encubrimiento”, agregó el alcalde.

Carrión Calvario reveló que el incidente sucedió en septiembre pasado y dijo que tuvo conocimiento del hecho desde el primer momento, aunque reconoció que el altercado se minimizó.

“Nosotros dialogamos, la información fue muy escueta, no fue la información completa porque se minimizó el asunto. Uno como presidente no está en la calle y sin la presencia de alguna evidencia es difícil interpretar qué fue lo que sucedió porque uno confía en los elementos, pero esa es la razón de que el Comisario ya no esté aquí, que los elementos no estén aquí y que estén siendo investigados”, dijo.

En el video, se muestra cómo los policías de Sayula -municipio ubicado 115 kilómetros al sur de Guadalajara- además de obstruir el paso a la camioneta donde iban los militares, ignoran la petición de uno de los soldados para que les permitan pasar.

“Oficial, se puede retirar del camino por favor. Hey, le estoy hablando”, le dice uno de los militares a un policía municipal, quien junto a otro de sus compañeros, obstruye con una patrulla el paso de la camioneta el Ejército.

Luego, el soldado que graba el video se desplaza hacia la parte trasera del vehículo militar para mostrar cómo otra patrulla, una pick up con logotipos de la Administración municipal, también les cierra el paso.

Finalmente los militares pasan su camioneta junto a la patrulla delantera, subiendo el vehículo a la banqueta. “Completos”, dice uno de los militares al conductor, quien arranca mientras otro soldado se despide de los policías con un “Sale corruptos”.