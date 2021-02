Municipalización de Juan José Ríos es justa y bien fundamentada: Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López se pronuncia a favor del dictamen aprobado en comisiones del Congreso del Estado para que Juan José Ríos se convierta en Municipio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La lucha por la municipalización de Juan José Ríos que desde hace décadas han librado habitantes de esa región es justa y está bien fundamentada, consideró Aurelia Leal López.

Después de que el Congreso del Estado aprobara en comisiones la municipalización de Juan José Ríos, la Alcaldesa de Guasave dijo que avala esa decisión.

“He seguido de cerca la lucha de estas personas desde hace años, no soy ajena, durante más de tres periodos como regidora del Ayuntamiento de Guasave me tocó recibir y apoyar sus peticiones y mantener una estrecha comunicación con varios de sus líderes que han encabezado el movimiento de municipalización y me queda claro que es una lucha justa y bien fundamentada”, sostuvo.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó crear el Municipio de Juan José Ríos, al acreditar los requisitos establecidos para nuevas municipalidades previstos en la fracción VII del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

De aprobarse el dictamen por el Pleno, el nuevo municipio empezará a funcionar con todos los efectos legales correspondientes el 1 de noviembre del año 2024.

La Presidenta Municipal de Guasave recordó que el tema de la municipalización de Juan José Ríos surgió desde hace más de tres décadas derivado del abandono de anteriores administraciones que condenaron a la sindicatura al atraso.

“Como medida de protesta al abandono al que me refiero, dejaron de cubrir el pago de impuestos y servicios municipales tales como el impuesto predial urbano, el agua potable, constituyéndose al día de hoy como la sindicatura que más adeuda al Municipio por estos conceptos”, dijo.

Leal López agregó que desde que se enteró de los resultados de la consulta realizada por el Congreso del Estado le quedó clara la voluntad de la gente, ya que el 98 por ciento votó a favor de la municipalización y ante ellos ya no cabe la resistencia de la autoridad municipal.

“Es innegable que los pobladores de Juan José Ríos quieran construir su propia organización, su propia sociedad y sus propios gobiernos, en base a sus ideas, sus costumbres y sus apegos”, indicó.

La Alcaldesa de Guasave añadió que en este tema se conjugan una legislatura que se ha aplicado a fondo para cumplir con los requisitos y procedimientos para lograr la municipalización, un ayuntamiento que pugna por los derechos y libertades de la gente y un gobierno del estado que no ha puesto resistencia, por lo que es una oportunidad única que no se debe dejar pasar.

En caso de que finamente se concrete la municipalización, deseó que les vaya de lo mejor y se conviertan en un municipio próspero, bondadoso y amigo de los guasavenses.