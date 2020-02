Municipio de Guasave impugna medidas cautelares contra relleno sanitario

A la par del proceso legal que se sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Ayuntamiento busca el diálogo con dueños de la plantación de arándanos que interpusieron la demanda

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Municipio de Guasave impugnó las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa contra el proyecto del relleno sanitario de El Mezquitón, ya que están convencidos que no afectará la plantación de arándanos que hay en esa zona.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento, explicó que la empresa Arándanos Sanfer interpuso primero un amparo ante el TJA solicitando medidas cautelares para evitar que el Municipio utilice un terreno de 10 hectáreas como basurón y que el Gobierno del Estado no autorice su uso como relleno sanitario, argumentando que la contaminación afectaría su plantación.

“Contestamos la demanda, ellos primeramente solicitaron las medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia Administrativa que les fueron concedidas, nosotros impugnamos esas medidas cautelares por considerar que no son procedentes y posteriormente presentaron ellos la demanda ahora sí de fondo y le dimos contestación en el mismo sentido y estamos enfrascados en un proceso administrativo, estamos dándole toda la celeridad posible para que queden sin efecto esas medidas porque obviamente nos están afectando”, manifestó.

El funcionario comentó que ahora tienen que esperar lo que resuelva dicha instancia, lo cual desconocen cuánto tiempo pudiera tardar porque eso depende de la carga de trabajo del propio Tribunal de Justicia Administrativa.

El abogado del Ayuntamiento subrayó que a la par de que este tema se desarrolla por la vía jurídica, tratarán de darle una solución mediante el diálogo con los empresarios demandantes.

“Como no son personas de aquí del municipio estamos investigando a ver quiénes son, dónde los podríamos ver para ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque no hubo ningún acercamiento con el Municipio, ellos se fueron directamente al tribunal, nosotros revisamos los terrenos, revisamos tanto la huerta de arándanos como lo de nosotros y pensamos que no hay afectación, está retirado, sin embargo, estaríamos dispuestos a adoptar algunas medidas con tal de no afectarlos”, indicó.

Villicaña Torres aseveró que incluso si en ese terreno se construye un relleno sanitario que cumpla con todas las normas que marca la ley, de ninguna manera afectaría la plantación de arándanos que está retirada a más de 300 metros.