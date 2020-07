Municipio está impedido para aplicar ley que prohíbe bolsas plásticas y popotes: Lourdes San Juan

Trabaja Mazatlán aún en Reglamento del Medio Ambiente

Alma Soto

Aunque el 20 de julio entraron en vigor en Sinaloa la Ley de Residuos del Estado y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, solo podrán ser regulados los comercios que tengan superficies mayores a 500 metros cuadrados que ofrezcan bolsas de transporte de productos y popotes, señaló Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal.

El resto, negocios menores a esas dimensiones, no podrán ser regulados, ello, porque en ambas leyes se estipula que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, regulará a los primeros, en tanto que el Municipio lo hará con los segundos.

"Pero nosotros no podemos entrar todavía hasta que se apruebe el reglamento, que en eso están ahorita los regidores, de hecho, suspendimos varias semanas cuando la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos pidió que esperáramos para revisar lo que ellos hicieron de último momento... vamos a darle una última revisada para ver los detalles", expresó.

San Juan Gallardo explicó que, por ejemplo, en los centros comerciales, las grandes tiendas ancla, que tiene superficies mayores a 500 metros cuadrados, serán revisadas y sancionadas por la SEDESU.

Mientras que en la misma plaza, los comercios pequeños como boutiques y zapaterías, serán reguladas y sancionadas por Ecología Municipal una vez que se apruebe, publique y pasen los 200 días para que entre en vigor el Reglamento del Medio Ambiente.

En estos momentos, dijo, lo que se pretende es que las tiendas ya no den las bolsas al consumidor y que éste tenga conciencia de porqué debe llevar su propia bolsa.

Indicó que una vez que se apruebe y publique el reglamento en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa se tendrán 200 días para la socialización y difusión y, cumplido el plazo, iniciar la regulación y sanción.

La funcionaria comentó que la alternativa a las bolsas de transporte de mercancías es la bolsa biodegradable, pero se tiene que prever quién serán el responsable de la certificación de ese tipo de material y los proveedores.

“No es solo aventar la prohibición, hay todo un contexto que se debe cuidar para no confundir al consumidor, en este caso nosotros no entramos porque el reglamento no está todavía aprobado, posiblemente el próximo año iniciemos con todos los plásticos (no solo bolsas de transporte y popotes), porque el Municipio es soberano y nosotros pusimos todos lo desechables”, dijo.

En tanto se aprueba y entra en vigor el reglamento, dijo, se está socializando, ya se hicieron reuniones con los administradores de los mercados para que entiendan el porqué de la prohibición y las fechas en las que quedarán prohibidos los productos.

El 20 de julio, dijo, quedaron prohibidos popotes y bolsas de transporte de alimentos, no bolsas negras ni transparentes; en febrero de 2021, los desechables; y, en agosto, el polietireno expandido.