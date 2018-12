Municipio reconecta agua y drenaje a estadio Teodoro Mariscal

El juego entre Venados y Águilas se realizará esta noche; para El Químico, los Toledo prefieren gastar en abogados que en pagar el vital líquido a la Jumapam

Sheila Arias / Fernanda Magallanes

Y finalmente el estadio “Teodoro Mariscal” ya tiene agua, drenaje, traquillas abiertas, y el juegos entre Venados y Águilas se concretó.

Los concesionarios, la familia Toledo, tramitaron un amparo contra la Jumapam y así evadieron liquidar el adeudo de 3 millones de pesos, lo que obligó a las autoridades a reconectar el servicio.

El viernes pasado la Jumapam cortó el agua y el drenaje, luego de que los concesionarios no respondieron las notificaciones para iniciar un convenio, además se detectaron dos tomas clandestinas; dos días después Oficialía Mayor clausuró las taquillas precisamente por falta de garantías sanitarias para la afición.

“Sí, ya recibimos después de las 11 de la mañana, casi las 12 recibimos una notificación donde se solicita que se reinstale el agua y el drenaje al estadio”, reveló el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

-- ¿Notificación debido a un amparo?

"Por un amparo, efectivamente, se pasó esta instrucción a la Junta de Agua Potable para que se haga en su momento, nosotros tenemos 72 horas para reinstalar, pero ya se pasó el reporte a la Junta”.

-- ¿Entonces va a tener agua (el estadio) por orden judicial, sin haber pagado?

“Sin haber pagado, para la ciudadanía es claro que ellos prefieren gastar en abogados, promover un amparo, para no pagar el servicio de agua potable a la ciudad... la verdad a mí me avergonzaría no pagarlo, como cualquier ciudadano está pagando el servicio del agua. En Mazatlán todos tenemos la obligación de cumplir con el pago de los servicios públicos y con el pago de los impuestos, si un empresario que tiene el usufructo de un bien municipal, se niega a pagar el servicio público, pues yo por eso dije que la ciudadanía los juzgue. Yo estaré dentro de la Ley, si el juez dice 'reinstalen el agua', nosotros lo hacemos”.

En agosto, la familia Toledo logró que Cabildo avalara la concesión del estadio para los siguientes 25 años.

Su trámite de recurso de amparo contra la Jumapam está vigente en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo número de expediente 822/2018.

El Alcalde aseguró que este recurso legal les permite abrir las puertas para los juegos de la temporada, pero la deuda continúa, pues no se han acercado los concesionarios con voluntad de iniciar convenio.

Desde las 9:00 horas decenas de aficionados llegaron a las taquillas, ya sin los sellos de clausura, a comprar los boletos para el partido entre Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali.

Sancionarán a concesionarios por quitar sellos

El Gobierno municipal sancionará a los concesionarios del estadio "Teodoro Mariscal" por retirar los sellos de clausura en las taquillas, pues a pesar de que obtuvieron un amparo contra la acción de la autoridad, esto forma parte de un proceso legal.

El subdirector de Comercio, Rafael Parra mencionó que la empresa concesionaria violó parte del proceso legal al retirar los sellos anteriores, por lo tanto, se le colocaron nuevos,

“Corresponden a un proceso que lleva a cabo Oficialía Mayor, para que las personas correspondientes a esa instancia se acerquen a llevar acuerdos. Los sellos de clausura sólo los tiene que quitar Oficialía”, declaró.

Foto: Noroeste