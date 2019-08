Municipios no se han ocupado de violencia contra las mujeres, critica colectivo

Conzuelo Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa, señaló que la omisión de los municipios para atender la violencia de género manda una señal de que no les importa

Karen Bravo

CULIACÁN._ La presidenta del Colectivo de Mujeres Activas por Sinaloa, Conzuelo Gutiérrez, criticó que los municipios no se han ocupado en atender la violencia en contra de las mujeres.

“Yo creo que la omisión no es por ignorancia, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, creo que esta omisión va más allá, creo que es hasta de mala fe porque no se han querido ocupar del tema ningún municipio, solo los que tienen alerta de género, pero los demás no se han ocupado del tema”, comentó

“Eso nos manda un mensaje de que no les importa”, sentenció.

En dos días, dos mujeres fueron asesinadas en Sinaloa, un caso en Rosario y otro en Guamúchil, sumando 28 feminicidios en lo que va del año.

Gutiérrez criticó que no haya políticas públicas que busquen erradicar el problema de feminicidios que surgen desde la violencia en contra de la mujer.

“No solo no han destinado recursos para eso sino que no se han involucrado, ni saben el nivel de responsabilidad que tienen en materia de alerta de género, entonces de qué nos sirve haber construido sistemas como la creación, al interior de los cabildos, de comisiones de equidad de género si ni siquiera saben qué están haciendo ahí”, comentó.

En marzo del 2017, la Secretaría de Gobernación emitió alerta de género para cinco municipios de Sinaloa, desde entonces grupos feministas han cuestionado las acciones implementadas por las autoridades y que los resultados no son palpables.

“La alerta de género va más allá de esclarecimiento de los casos sino la reparación del daño, cómo el sistema de justicia se tiene que ocupar en esta parte de qué va a pasar con las familias, con los huérfanos, con la comunidad, entonces es un asunto que no se ha tratado”, criticó Natalia Reyes, integrante del colectivo.

“No ha habido esa política integral, ni la prevención, ni qué pasa después con las familias víctimas de feminicidio”, agregó.

El Estado sí ha implementado acciones, pero han sido las mismas que anteriormente, además que hacen falta funcionarios sensibles y capacitados, comentó Gutiérrez.

“Si se sensibilizaran y se capacitaran creo que ya tendríamos algo de impacto en el quehacer de cada uno de estos servidores públicos formados en derechos humanos, en género”, dijo.

Es necesario, agregó, que sea rediseñada la política pública para que haya un impacto distinto en prevención y atención de delitos en contra de las mujeres.