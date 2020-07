Muñoz Ledo dice 'golpistas' a sus pares de Morena por elección en INE

Hacen lo que quieren, afirma del político guanajuatense

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como “golpistas” a los 70 legisladores que ayer exigieron descartar las quintetas de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral.

“Los voy a calificar: son golpistas, mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocasiones”, señaló durante una conferencia de prensa.

El legislador morenista acusó que dichos diputados, en su mayoría de Morena y el Partido del Trabajo (PT), sólo les interesa usar el poder de la mayoría para “hacer lo que queramos”.

A la par, los acusó de estar contra los preceptos de democracia y querer instaurar un pensamiento único en Morena.

“Los compañeros que están haciendo ruido para descalificar el proceso que se ha llevado en el INE, que es impecable, y en el fondo par influir en favor de un partido, como siguiéramos un partido de pensamiento único, están contra los progresos democráticos que hemos alcanzado”, agregó.

Llamó a que la elección de los consejeros se dé por consenso y que “no haya tentaciones de golpismo”.

“Yo voy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena, de que la decisión puede ser al final por consenso para que no haya tentaciones de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena, y su prestigio es lo que estos golpistas están poniendo en duda”, puntualizó.

También pidió al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, evitar que las quintetas sean retiradas.

“Que Mario Delgado tenga mucho cuidado en que este tipo de corrientes antidemocráticas no prosperen“, pidió.

PIDEN RETIRAR QUINTETAS

Ayer, legisladores de Morena y del PT mostraron su inconformidad respecto a la integración de cuatro quintetas de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral.

A través de una carta firmada por aproximadamente 75 diputados enviada a Mario Delgado, líder de la bancada morenista y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, expresaron su negativa sobre la lista que integra 20 candidatos, de los cuales, advierten, varios no cumplen con los perfiles ni requisitos que necesita la transformación de la institución.

“Difícilmente existen dos o tres perfiles medianamente favorables a las exigencias de transformación del organismo electoral. Además, es evidente a todas luces que el comité incurrió en una obvia violación del acuerdo de la Junta de Coordinación que lo habilitó a intervenir, dado que adoptó sus resultados sin consenso y desprovisto de toda fundamentación y motivación que los razonara o justificara”, dicen los morenistas.

LA APROBACIÓN

Por la noche del 19 de julio, Delgado señaló que ya está listo para proponer los perfiles idóneos a consejeros del INE. La aseveración llegó tras la conclusión de la entrevista a las cuatro quintetas de seleccionados.

El morenista aprovechó para defender las quintetas elaboradas por el Comité Técnico de Evaluación (CTE), mismas que habían demandado se rehicieran diputados del Partido del Trabajo (PT) y de su bancada.

“Por supuesto que vamos a atender con mucha atención y seriedad del planteamiento que está viendo el Partido del Trabajo y vamos a resolver todo conforme a la legalidad y lo que señala la Constitución”, dijo al concluir las entrevistas virtuales.

Previamente, tres aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) promovieron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a su exclusión en la lista de semifinalistas y demandaron su incorporación en la misma.

Diana Talavera, funcionaria del Consejo de la Judicatura y quien fue impulsada por John Ackerman Rose, es una de las aspirantes que tramitó dicho recurso legal, luego de que el académico de la UNAM, acusara que su exclusión se debido a anomalías en el proceso.

“Quedaron fuera muchos de los mejores perfiles, personas con una larga trayectoria en la lucha por la democracia y amplios conocimientos en la materia electoral, descartadas por fobias ideológicas y personales, sin embargo se incluyeron personas con trayectorías cuestionables y que incluso tienen conflictos de interés con los propios integrantes de Comité Técnico”, señaló Ackerman Rose en su cuenta de Twitter.