Muñoz Ledo se registra como candidato a la presidencia nacional de Morena

Acompañado de diputados y senadores que lo apoyan en sus aspiraciones a dirigir Morena, Muñoz Ledo destacó que es la tercera vez que participa en una contienda para dirigir un partido político, ya que recordó que fue presidente del Revolucionario Institucional (PRI), en 1975, y del de la Revolución Democrática (PRD), en 1993

Noroeste / Redacción

Porfirio Muñoz Ledo, de 87 años, se registró este martes ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, cuyo actual presidente interino es Alfonso Ramírez Cuellar.

"Yo fui presidente del PRI, de aquel PRI de los años setenta, fui presidente de aquel PRD, yo recibí el partido a Cuauhtémoc Cárdenas [Solórzano] y se lo entregue a [Andrés Manuel] López Obrador", indicó Muñoz Ledo, en cuya fórmula va acompañado por Minerva Citlalli Hernández Mora, como candidata a secretaria general de Morena.

"Es que ya tenemos tiempo en esto, lo que da la experiencia es conocer a la gente y hace a uno más perspicaz para conocer a los demás", dijo Muñoz Ledo, quien aseguró, además, que le pedirá a la senadora Ifigenia Martha Martínez y Hernández, de 90 años de edad, que sea su secretaria de Finanzas en Morena, en caso de ganar la dirigencia nacional de dicho partido político, "porque es la mujer más honesta que he conocido".

"No nos hemos organizado, una cosa el Estado, una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, no nos hemos dado organizacidad, la llegamos a tener en partidos anteriores, pero en este no", indicó Muñoz Ledo a su llegada al Instituto Nacional Electoral.

¿QUIÉN ES MUÑOZ LEDO?

Con una larga trayectoria política, Muñoz Ledo fungió como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, respectivamente.

Asimismo, se desempeñó como consejero Cultural en la Embajada de México en Francia. También fue Representante Permanente de México ante la ONU (donde le tocó ser Coordinador del Grupo de los 77 y, también, presidir el Consejo de Seguridad de dicho organismo internacional, durante el tiempo que México formó parte de éste) además de Embajador de México ante la UNESCO.

En 1988 fundó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano e Ifigenia Martínez y Hernández, la Corriente Democrática que más adelante se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde formó parte de su consejo nacional, fue su representante ante el recién creado IFE y fue elegido su presidente nacional en 1993, hasta que renunció en 1999, tras pretender la nominación a la presidencia de la República.

Fue elegido senador de la república por el Distrito Federal -el primero de oposición-, en las elecciones federales de 1988, desempeñándose como líder del PRD en el Senado. En 1991, Muñoz Ledo contendió por la gubernatura del estado de Guanajuato, representando al Partido de la Revolución Democrática, donde enfrentó a Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Ramón Aguirre Velázquez, del PRI, elección que el Congreso de Guanajuato declaró sin validez y nombró como gobernador interino a Carlos Medina Plascencia.

En 1997, Muñoz Ledo fue elegido diputado federal plurinominal, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Posteriormente, sería el primer presidente de la Cámara de Diputados de oposición, cargo por el cual respondió un informe presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Contendió por la Presidencia de la República Mexicana en 2000, como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), pero declinó su candidatura en favor de Fox Quesada, argumentando la necesidad de un cambio de régimen en el país.

Muñoz Ledo fue nombrado coordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Después fue nombrado embajador de México ante la Unión Europea. De regreso a México, trabajó como analista político en diversos medios escritos y electrónicos.

Según el propio Muñoz Ledo, su distanciamiento de Fox Quesada se debió a la intención de éste de intervenir en la campaña electoral de 2006, por lo que decidió apoyar al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de la Presidencia de la República.

Fue conductor en la cadena estatal Televisión Mexiquense durante cinco años, hasta enero de 2012, en el programa Bitácora mexicana. Además, es articulista del periódico El Universal y presidente del Movimiento Ciudadano Nueva República.

Fue elegido diputado federal plurinominal en 2009, por el Partido del Trabajo (PT). En dicha legislatura, se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Después, fue nombrado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal y Secretario Ejecutivo de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México, integrada por otros 28 personajes.

El 27 de agosto de 2018 el grupo parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional lo eligió para ser el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados —y por tanto del Congreso de la Unión— para el primer año de la LXIV Legislatura, por lo que le correspondió encabezar la sesión en la que López Obrador protestó como presidente de México.

OTROS CANDIDATOS DE MORENA

Otros candidatos a dirigir el CEN de Morena que ya se registraron o se registrarán durante las siguientes horas en el INE, son Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de dicho partido político y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro; además de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, actual secretaria general de dicho instituto político.