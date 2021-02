Arte urbano

Muralista sinaloense triunfa en California y quiere traer su creatividad a Mazatlán

Sergio Ramírez, originario de Aguaverde, Rosario, llena de color los edificios de Los Ángeles, y ahora, ronda en su cabeza la idea de pintar un edificio en Mazatlán, además de los carros alegórico del Carnaval

Fernando Espinoza

Se pudiera pensar que el pequeño poblado de Aguaverde, Rosario, Sinaloa tiene poco que ver con Los Ángeles, California, sin embargo, un artista ronda sus calles, y ha dejado en sus paredes su arte y creatividad; el muralista Sergio Ramírez.

El artista se muestra como un hombre sencillo, que expresa fácilmente sus emociones, es espontáneo, y al hablar se su pueblo sus gestos faciales cobran más fuerza. Noroeste lo contactó para pedirle una entrevista, esto luego de que Ocean Rodríguez hiciera público un mensaje que le envió el muralista, donde le expresó interés por colaborar junto él en la creación de carros alegóricos de Carnaval.

Este mural se hizo en la ciudad de Soho Manhattan, Nueva York. En el verano del año pasado colaborando con la empresa, Skyhigh murals, en Brooklyn.

Ocean agregó a la captura del mensaje un par de obras del artista; murales a gran escala sobre las paredes grandes edificios de Los Ángeles. Una vez contactado, Sergio acepto sin pensar la entrevista, misma que se hizo por enlace en vivo de Instagram.

Duarte la charla, el artista se remontó a sus inicios, confesó que casi por accidente se convirtió en muralista, pues aunque desde niño notó su habilidad por el dibujo su padre lo influenció para que estudiara una carrera lejos del arte, y por eso es de título Ingeniero en Electrónica.

“Siempre me gustó dibujar desde niño, me daba cuenta que el resto de mis compañeros no dibujaba tan bien como yo, y hasta me pedían dibujos, pero siempre me gustó, y cuando me preguntaban siempre decía quiero ser artista, pero mi papá es músico, ahora retirado, pero siempre nos empujó a estudiar una carrera, para no hacer la historia tan larga, me gradué de ingeniero en electrónica”, recordó.

“Este fue el mural donde pasé mi prueba para entrar a la compañía que me abrió las puertas en este país. Es el legendario Hotel Figuero de Los Ángeles, con la compañía Walldogs. Que fue más que mi trabajo, mi escuela. Donde aprendí a pulir más la técnica de la pintura trabajando al lado de grandes pintores en la industria. Este mural nos llevó una semana en terminar”, Sergio Ramírez.

Sergio trabajó como ingeniero un tiempo, en Tijuana, pero se dio cuenta que la ingeniería no era su pasión, y aunque su vida lo estaba llevando a otros ámbitos se dio cuenta que el arte nunca se iba de su cabeza. En aquellos años se fue a estudiar inglés a Idaho, Estados Unidos, y ahí aprovechó para tomar un curso de pintura, solo como hobbie.

“Cuando estaba en Idaho, tomé un curso de pintura solo para conocer los materiales, y cuando terminé, mi instructor me dice, ‘¿había pintado antes?’, y yo le contesté que no, y me dijo ‘eres un diamante en bruto”, dijo.

Tom Hanks en Greyhound para Apple TV, también en el lado sur del hotel Figueroa, en el centro de Los Ángeles.

Sin embargo, la vida no siempre le sonrió, pues durante una temporada se quedó sin trabajo y tuvo que regresar a su casa, junto a sus padres, en Aguaverde, ese tiempo lo uso para hacer varios trabajos, para luego pintar dos murales en la iglesia de ese pueblo, la parroquia de San José.

Esos murales lo llevaron hasta Los Ángeles, uno de sus amigos le tomó una fotografías y eso le consiguió un trabajo en la Iglesia de La Placita Olvera; “Ahí empecé y eso me dio la oportunidad de armar mi propio portafolio, trabajaba también como cocinero en un restaurante, para poder sobrevivir, siempre con dos trabajos, y por medio del restaurante encontré la compañía de los edificios, está la de las tres torres, y empecé a perseguirlos, ya para esto traía un portafolio y después de tres meses, me costó mucho trabajo que me escucharan, la hice, entré y cambió mi vida”.

El trabajo constante y las ganas por salir adelante son los motores que han llevado a Sergio a pintar varios edificios. Estos trabajos publicitarios, que llevan el sello artístico del sinaloense sobresalen entre los edificios de esa ciudad del País vecino.

On the Rocks, Koreatown Los Ángeles. En octubre del año pasado. El edificio con el mural más grande en la costa oeste del país.

25 pisos de altura con un mural de 68 metros por 25. Llevó 14 días terminarlo.

Quiere pintar en Mazatlán

El Carnaval de Mazatlán tiene enamorado al artista, apenas el año pasado quedó impresionado por el trabajo de Ocean Rodríguez en las carrozas reales de Libia Gavica, Reina del Carnaval de Mazatlán; y Brianda Lizárraga, Reina de Los Juegos Florales.

Desde ahí despertó en él la intención de pintar uno de los carros alegóricos de máxima fiesta porteña.

“Siempre ha sido un sueño frustrado, de trabajar con ellos (Ocean y Creadores de Carrozas), de crear esas cosas que son colosales”.

La mente del artista lo ha llevado a imaginar cómo luciría una carroza real, pintada por él, mientras desfile junto al mar en un Carnaval.

Sin embargo, este sueño es incierto, porque aunque Ocean ya mostró su interés por colaborar junto a él, la administración del Ayuntamiento de Mazatlán cambiará este año, con esto posiblemente cambie la dirección del Instituto de Cultura y a la par la organización del Carnaval, solo les queda esperar.

Promocional para Apple TV, el lado sur del Hotel Figueroa. Beastie Boys Story, el documental.

Busca un edificio

Mazatlán está en el ser y actuar de Sergio, aunque no nació aquí, fue en este puerto donde realizó sus estudios y tiene infinidad de amigos, y fue precisamente hace un mes que estuvo aquí y mientras recorría sus calles imaginaba cómo luciría uno de sus trabajos aquí.

Lleno de entusiasmo comentó que le encantaría pintar una de las paredes del Hotel Freeman, en Olas Altas, pues es un recinto que tiene mucho significado para él.

Sin embargo, agregó que también le echó el ojo a una de las paredes del Hotel de Cima y a una de las torres del Cervecería del Pacífico.

Sobre qué pintaría dijo que sería un trabajo dedicado a la mujer mazatleca, a su fuerza, y poder.

“Tenemos que buscar esa pared, así que les hago el llamado a los líderes de Mazatlán al Presidente y quién tenga que ver, que hay que hacerlo, sería un honor, si lo hago aquí en este País (Estados Unidos) porqué no embellecer Mazatlán con arte m, y no solamente tengo que ser yo, invitar a toda la comida, a los artistas para embellecer la ciudad, y poner color donde lo tengamos que poner”, dijo.

La entrevista finalizó hablando sobre la Fundación Bartola, creada por el artista, y que con sus recursos, está haciendo un concurso para los niños de Aguaverde, y cuyo ganador tendrá la oportunidad de crear un mural junto a él.

TESTIMONIOS

“Su trabajo es impresionante, o sea un sinaloense está pintando los edificios de Estados Unidos... se van a quedar impactados con su trabajo”.

Brianda Lizárraga

Reina de los Juegos Florales

“Siempre que veía estos murales en NY y en LA decía que pin... genio logrará pintar estás ching..., tan reales y a esa dimensión y a esas altura, hoy me contactó por Instagram, uno de esos ching... es Sergio Ramírez. Y por si fuera poco es de Agua Verde, Rosario Sinaloa el compa, vean estas pin... joyas que hace”.

Ocean Rodríguez

Escenógrafo y creador de carrozas reales.

