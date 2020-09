Murayama: Clip exige que partidos políticos no la usen; Calderón y Zavala ‘obtuvieron ahí $1 millón’

Sinembargo.MX

05/09/2020 | 12:56 AM

MÉXICO (SinEmbargo).– Ciro Murayama Rendón, Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que la empresa Clip, a través de la cual México Libre obtuvo recursos, no permite ser utilizada para llevar a cabo transacciones a partidos políticos.

“La propia empresa Clip señala que no debe usarse para transacciones a partidos políticos. Los recursos obtenidos por esa vía no fueron validados por el INE. Así, voté por no dar el registro a México Libre que obtuvo un millón de pesos por Clip”, escribió Murayama en sus redes sociales.

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, dijo esta mañana que fue “bajo” y “falso” el señalamiento por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) no otorgó el registro como partido político a México Libre, organización que lidera junto con Margarita Zavala.

“La razón para negarle el registro a México Libre es que se dice que el 8 por ciento de sus ingresos fueron de donantes no identificados. Eso es falso: se refieren a donativos hechos con tarjeta de crédito a través de CLIP, y de cada donante proporcionamos copia de credencial, carta y recibo”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó anoche el registro como partido político a México Libre, organización encabezada por Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo. Siete de los consejeros votaron en contra de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre)”; cuatro lo hicieron a favor. Las irregularidades pesaron demasiado.

“Todos los donantes estaban identificados. Y si hubiese duda, el INE podía corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 x 1 copias de las tarjetas de crédito”, agregó Calderón esta mañana.

“Claramente fue una acusación muy baja, falsa, repetida una y otra vez en la sesión del consejo. Y para remate, se habla de una queja de último momento que 3 consejeros dicen desconocer y aún así, sin saber si procede, les parece suficiente cambiar su voto en contra. Atropello”, señaló.

Los Calderón Zavala han vivido prácticamente toda su vida adulta del erario. Primero, como funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), al que renunciaron luego de ser los principales inquilinos de Los Pinos; como legisladores federales en puestos plurinominales, es decir para los que no fueron votados por los mexicanos, y luego ya como Presidente y Primera Dama, respectivamente. Ayer estuvieron cerca de volver, pero no lo lograron.

El 31 de octubre pasado, Calderón perdió el último ingreso del erario que le quedaba: la pensión como expresidente, luego de que el Senado aprobó quitar esa dádiva a los extitulares del Poder Ejecutivo federal, una promesa que Andrés Manuel López Obrador realizó a los ciudadanos en su campaña por la Presidencia de la República en 2018 y que se cristalizó un año después de que asumió el puesto.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova Vianello, decidió que México Libre no sea partido político por lo que no podrá competir en las próximas elecciones federales de 2021, que serán las más grandes en la historia de México, pues se renuevan completamente la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

Envuelto en la controversia por los señalamientos de presunta corrupción en diversos casos, la sombra de una supuesta alianza con el narcotráfico de Genaro García Luna, el hombre que fue la mano derecha de Calderón Hinojosa en su sexenio (2006-2012), y la posible aprobación de un juicio político a los expresidentes, la organización México Libre fue multada el pasado 21 de agosto por el Instituto Nacional Electoral.

“Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18 por ciento de sus ingresos”, detalló ese día el Consejero Ciro Murayama Rendón.

La Unidad Técnica de Fiscalización expuso en el dictamen que se votó ese 21 de agosto que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que recibiría una multa de hasta 2.3 millones de pesos.

Además, incurrió en otras irregularidades, ya que no presentó muestras de servicios contratados, omitió la presentación de contratos de prestación de servicios y no presentó las credenciales de elector de los aportantes.

Minutos antes de la votación, Calderón exigió al Instituto Nacional Electoral no negar los derechos políticos a México Libre, luego de que los consejeros aseguran que la agrupación no presentó toda la información necesaria sobre sus donantes.