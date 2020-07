MuriÃ³ Grant Imahara, miembro de Cazadores de Mitos de Discovery Channel

Grant Imahara del programa Cazadores de Mitos (Mythbusters) en Discovery Channel y White Rabbit Project de Netflix murió repentinamente a sus 49 años, debido un aneurisma cerebral el lunes, así lo informaron medios internacionales.

A través de un comunicado de Discovery Channel que le fue enviado al medio CNN, se informó que el presentador de Hollywood, conocido por su trabajo en electrónica y animatronics, había muerto.

“Estamos desconsolados tras escuchar esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”, se detalla en el comunicado.

Al respecto, Adam Savage, también participante de Cazadores de Mitos, mostró el impacto que recibió tras enterarse de esta noticia. Así lo comunicó en su cuenta de Twitter:

“Siento una pérdida. Sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero realmente brillante, artista e intérprete, pero también una persona tan generosa, tranquila y gentil. Trabajar con Grant fue muy divertido. Extrañaré a mi amigo”, comentó, de acuerdo a vanguardia.com.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.