Museo de Arte de Mazatlán reúne en ‘Retrospectivas’ a ocho artistas sinaloenses

La exposición es una muestra de la calidad técnica del talento consolidado y de la propuesta de creadores emergentes

Carlos Zataráin

29/09/2020 | 12:40 AM

MAZATLÁN._ Si bien es cierto que en la muestra “Retrospectivas”, que se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán, participan cuatro artistas con trayectoria que evidencian su talento con la calidad técnica y la interesante propuesta conceptual de sus obras, la exposición sorprende porque revela cuatro talentos que no se habían dado a conocer en el circuito de galerías y museos de Mazatlán.

En total son ocho artistas, siete de ellos de Mazatlán y uno de Los Mochis. Participan cuatro artistas con trayectoria: el videoasta Eduardo Esparza (Mazatlán), el artista visual que presenta una obra de arte objeto Arody García (Mazatlán), Carlos Z. (Mazatlán) y Alejandro Alvárez (Los Mochis).

Y los artistas emergentes que están participando por primera vez en un espacio formal, dedicado a las artes son Alejandro Ramírez, Rebecat, Alejandra Rojas y Andrea Tapia, de Mazatlán.

La inauguración de la muestra estuvo a cargo de la directora del MAM, Cecilia Sánchez Duarte, y el gestor de la exposición “Retrospectivas”, Manuel Carlock.

La muestra está colgada físicamente en las paredes del Museo que está a la espera de que Oficialía Mayor del municipio le permita ingresar grupos reducidos de personas.

Por el momento, el público en general puede disfrutar de alrededor de 35 obras, en diferentes formatos, de manera virtual, a través de la página de Facebook Museo Arte de Mazatlán.

La exposición va a estar montada físicamente hasta el 18 de octubre y van a informar cuándo tiene luz verde para contar con visitas presenciales. Por el momento se está haciendo una lista de personas a las que se les programará una visita presencial.

Nueva generación de artistas mazatlecos

Los artistas emergentes que están participando en la muestra colectiva “Retrospectivas” se han dado a conocer de una manera muy activa a través de las redes sociales, sobre todo de Instagram, en donde sus seguidores millennials han sido testigos de su desarrollo y de sus propuestas.

Rebecat

Su profesión y formación la obtuvo en la Licenciatura de Diseño Gráfico, se inclina por el realismo hacia el hiperrealismo y sus composiciones se aventuran de una manera segura y propositiva por el surrealismo. Presenta en la muestra un retrato de gran formato que conmueve por la carga emotiva de su trazo que penetra la humanidad de sus modelos y revela sus emociones.

“Estudié Diseño Gráfico soy una persona existencial, siempre estoy cuestionando lo que hago, lo que pienso, lo que sucede a mi alrededor, esas reflexiones las escribo y en un momento determinado sentí la necesidad de comunicarlo a través del arte gráfico”, comentó.

Su obra “Empatía”, que está colgada en el Museo de Arte, son dos ojos pintados en acuarela, uno sobre otro, las lágrimas del ojo que está en la parte superior inundan al que está abajo.

“Los conceptos que detonan mis obras son las reflexiones sobre lo que sentimos los seres humanos por los demás, lo que reflexionamos acerca de lo que nos pasa y también las emociones que nos provocan las diferentes situaciones que vivimos”.

A quien le interese revisar la producción de Rebecat la puede encontrar en Instagram, en la dirección Rebecakes.

Andrea Tapia

Desarrolla su trabajo alrededor de la caricatura y las esculturas de pequeño formato, al estilo de los “Perros globos” de Jeff Koons, todo en tonos pastel.

Alejandra Rojas

La fotógrafa tiene dos obras conceptuales en las que propone reflexiones estéticas, pláticas a través de sus imágenes fotográficas intervenidas.

Alejandro Ramírez

Él sorprende por su exhaustivo trabajo con tinta con la que desarrolla dibujos a dos tonos, con los que ejerce un estético cuestionamiento social.

“Siempre he sido afín a la bicromía, normalmente utilizo en mis obras solo dos colores, visualmente me instala en la nostalgia y me gusta sentir eso y comunicar esa emoción, ese estado de ánimo. Ese sentimiento es detonante para crear mis obras”, compartió.

“Me gusta ver mucho los trabajos de los ilustradores, siento que la obra debe comunicar algo a los demás, antes dibujaba por dibujar, pero ahora siento que mis dibujos deben tener una carga de crítica social, trato de cuestionar lo que el ser humano ha nombrado como progreso y cómo este concepto se ha desbordado y nos está destruyendo”.

Si los espectadores quieren ver más obra de Alejandro Ramírez pueden buscarla en Instagram, en la dirección Alex Knifes.

ARTISTAS CON TRAYECTORIA

Los artistas con trayectoria muestran una incuestionable calidad técnica, se siente el oficio que envuelve sus obras en las equilibradas composiciones que muestran, el diálogo entre sus conceptos fluye orgánicamente con los espectadores, ellos son:

- Eduardo Esparza (Mazatlán)

- Arody García (Mazatlán)

- Carlos Z. (Mazatlán)

- Alejandro Álvarez (Los Mochis)